Microsoft'un yeni Xbox Series S varyantı çıkış yaptı

Microsoft'un şimdiye kadarki en küçük tasarıma sahip oyun konsolu Xbox Series S'nin yeni renk ve depolamaya sahip varyantı nihayet çıkış yaptı. Popüler e-ticaret platformlarında mevcut olan cihaz an itibariyle satın alınabiliyor. Xbox Series S'nin özellikleri, fiyatı ve depolama kapasitesi hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Microsoft'un şimdiye kadarki en küçük tasarıma sahip oyun konsolu Xbox Series S'nin yeni renk ve depolamaya sahip varyantı nihayet çıkış yaptı. Popüler e-ticaret platformlarında mevcut olan cihaz an itibariyle satın alınabiliyor. Peki yeni Xbox Series S kullanıcılara neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Xbox Series S 1 TB özellikleri ve fiyatı

Xbox Series S'nin en çok eleştirilen unsurlarlarından birisi de depolamasıydı. Zira özellikle son dönemde çıkış yapan oyunların 100 GB ve üzeri olduğunu dikkate aldığımızda 512 GB'lik dijital konsolun hafızasının yeterli olmadığı düşüncesi hakimdi. Ancak bu durum an itibariyle değişti, zira bugün itibariyle ürünün 1 TB depolamaya sahip versiyonu satışa çıktı.

1 TB depolamasının yanı sıra Xbox Series S artık siyah renkli ve diğer versiyonlarına göre oldukça şık bir görünüme sahip. Yurt dışında 350 dolarlık fiyat etiketine sahip konsolun Türkiye fiyatı ise 18 bin 999 TL olarak belirlendi.

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Çoğu kullanıcı, fiyatının uygun olması nedeniyle Xbox Series S konsolunun üst seviye oyunları oynatamayacağını düşünüyor. Ancak konsol, yeni nesil oyunları FHD çözünürlükte 60 FPS oynatabilecek bir donanıma sahip. Konsolun teknik özellikleri ise şöyle:

– İşlemci: 8 çekirdekli Zen 2 – 3.6 GHz (7nm)

– Ekran Kartı: 4 TFLOP, AMD RDNA 2

– Bellek: 10 GB GDDR6

– Depolama: 512 GB / 1 TB NVMe SSD

– Performans: FHD 60 FPS veya 120 FPS

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