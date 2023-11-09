Microsoft'un yapay zeka asistanı CoPilot, Windows 10'a gelebilir

Yapay zeka destekli asistan furyası gittikçe her platforma geliyor. Microsoft'un yapay zeka destekli kişisel asistanı CoPilot'u hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Çıkan iddialara göre Microsoft'un asistanı CoPilot, yakın zamanda Windows 10 işletim sistemine de gelebilir. İşte detaylar!

İddia: CoPilot sistemi Windows 10 işletim sistemine gelecek!

Günümüzde yapay zeka destekli kişisel asistan birçok platformda yer almaya başladı. Bunlardan biri de Microsoft'un sahip olduğu yapay zeka temelli CoPilot asistanı oluyor. Bugün ise CoPilot kişisel asistanının geç benimseyenlere sunmayı planladığı iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda Microsoft Build 2023 etkinliğinde birçok duyuru yapıldı. Bu duyurularda ise Windows ve yapay zeka özellikleri dikkat çekti. Etkinlik kapsamında ilgi çeken bir diğer nokta ise Windows 11 için CoPilot asistanının tanıtılması oldu.

Windows 12 için yeşil ışık: Yakın zamanda gelebilir!

Windows 11 için CoPilot aktif edildiğinde arayüzün sağ tarafında yer alacak olan asistan, her türlü soruya cevap veriyor. Ayrıca bazı işlemleri daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlıyor. Çıkan son iddialar ise binlerce cihazda aktif olarak kullanılan Windows 10 işletim sistemini ilgilendiriyor.

İddialar, CoPilot sisteminin Windows 10 işletim sistemlerine de geleceği yönünde. Ancak bu haberin kesin olmadığını tekrar belirtmek gerekiyor. Özellikle kullanım açısından Windows 10 ve Windows 11 arasında büyük bir fark olmayacağı iddia ediliyor. Bundan dolayı da Windows 10 tarafında da eklenti desteği olacağı söyleniyor.

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