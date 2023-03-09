Microsoft'un tahtı sallantıda: Apple farkı kapattı!

Geçtiğimiz şubat ayında bağımsız bir kuruluşun yaptığı araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletlerinde Windows hızla müşteri kaybediyor. Marka aslında Dell, HP ve Lenovo gibi hem yerel hem global markalarla iş birliği yapıyor. Bu iş birlikleri Windows'u işletim sistemi konusunda dünyaya hakim marka yapsa da anavatanındaki tahtı sallantıda.

Yüzde 92,37'den yüzde 57,37'ye tarihi bir düşüş!

Windows, ABD ve dünyadaki en büyük pazar payına 2009 yılında sahip oldu. 2009 yılında, edinilen başarıyla alakalı olarak Microsoft "dünyanın en iyi işletim sistemini ürettiğimiz kanıtı" gibi iddialı cümleler kurdu. 2023 Şubat verileriyse markanın aradan geçen 14 yıllık süreçte ciddi kayıplar verdiğini işaret ediyor.

Zirve dönemi 2009'da ABD'de yüzde 92,37'lik bir pazar payı elde etti Windows. Dünya genelindeki durumu da hemen hemen benzer nitelikteydi. Yani o yıl üretilen her 10 bilgisayardan 9'u Windows işletim sistemine sahipti. Kullanıcılar o dönem "Windows dünyayı ele geçirdi" gibi övgülerde bulunuyordu.

Windows 11'de bir sorun daha!

Geçtiğimiz şubat ayındaki oranlardaysa Windows ABD pazarının yüzde 57,37'sine sahip. Hemen arkasından yüzde 29,62 ile macOS geliyor. Üçüncü olarak da yüzde 7,47 ile Chrome OS'u görüyoruz. Linux yüzde 2,55'e sahipken, diğer masaüstü işletim sistemleri ise pazarın yüzde 2,97'sine sahip. Oranları gören birçok kişi "Windows müşteri kaybediyor" yorumunu yaptı.

Uzmanlar Windows'un yaşadığı düşüşün sebebini Apple macOS ve Google Chrome OS'un hızlı çıkışı olarak belirtiyorlar. Apple macOS yükselişinin sebebini Mac'in ürün çeşitliliği olarak işaret ediyorlar. Apple müşterilerine; Mac Mini, Mac Studio, Macbook Pro ve Air gibi birçok bilgisayar modeli sunuyor.

Tüm bu çeşitlilik macOS işletim sistemiyle kullanıcıya sunuluyor. Böylece macOS'da giderek pazar payı kazanmaya başlıyor. Windows'un bir dönem yaşadığı CPU ve GPU sorunları ardından Apple'a geçiş yapan kullanıcılarının da ciddi bir oranı temsil ettiği de hatırlatılanlar arasında.

Chrome OS'deki artışıysa aslında bir alışkanlık olarak nitelendiriyorlar. Çünkü Chromebook'lar normalde 2010'da ABD'de anaokulu öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarına sunuldu. Bu kurumlardaki öğrencilerse artık büyüdüler ve birer yetişkin oldular. Çocukluktan itibaren Windows cihazlara kıyasla Chromebook'lara daha aşinalar bu yüzden de Chromebook'lardan vazgeçmiyorlar.

Windows bu konuyla alakalı olarak ciddi çalışmalar yapmakta. Hala pazarın yarısından fazlasına hakim olsa da 2009'daki altın çağına geri dönmek istiyor. Windows 11'e gelecek yeni güncellemeler ile daha fazla kullanıcıyı kendilerine çekmeyi planlıyorlar.