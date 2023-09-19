Microsoft'un gelecek nesil Xbox konsolları 2028'de piyasaya çıkacak

Konsol dünyasında yeni nesle 2020 yılında Xbox Series S | Series X ve PlayStation 5 ile birlikte giriş yaptık. Ondan önceki nesil olan Xbox One ve PlayStation 4 ise 2013 yılında çıkmıştı. Yani aralarında 7 yıl var. Xbox'un bir sonraki nesil konsolu için planladığı tarih de benzer bir aralığa sahip.

Gelecek nesil Xbox konsollar 2028'de piyasaya çıkacak

Microsoft'un mevcut oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S'in gelecek nesil modelleri, görünüşe göre 2028 yılına kadar çıkmayacak.

Bilgi, Federal Ticaret Komisyonu'nun Haziran ayında Microsoft'un Activision Blizzard'ın satın alınmasını engelleme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şirket yöneticileri arasında geçen ve kısa süre önce federal mahkeme dosyalarında kamuoyuna açıklanan konuşmalara dayanıyor.

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İlk olarak Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi tarafından kısa süre önce yayınlanan Mayıs 2022 tarihli bir toplantının tutanaklarında Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın 2028 için planın geliştiricilerin oyun yapması için tek bir ana platform hedefine bağlı kalmak mı yoksa PC'de görülen özellik yelpazesine benzer bir şey mi olduğunu sorduğu görülüyor. Diğer yöneticilerin yanıtlarına bakılırsa cevap, bu ikisinin bir kombinasyonu gibi görünüyor.

Kurumsal Başkan Yardımcısı Kevin Gammill, mahkeme dosyalarında kamuoyuna açıklanan konuşmalarda "Bu yolculuğa Xbox One ve One X ile başladık ve Series S | X ile devam ediyoruz. 10. nesil ile ileriye dönük olarak daha da esnek olmamız ve aynı zamanda içerik oluşturucuların benzersiz donanım özelliklerinden yararlanabilmelerini sağlamamız gerekiyor" şeklinde durumu ifade etti.

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Planlar her zaman değişebilir, ancak bu değişim Microsoft'un mevcut çoklu model yaklaşımını ikiye katlayacağını ve Series S'in Sony'nin eşdeğer PlayStation 5'ine daha doğrudan bir rakip olan Series X'ten daha zayıf ancak daha uygun fiyatlı olacağını gösteriyor.

2028 yılı aynı zamanda mevcut dokuzuncu nesil konsol döngüsünü en uzun döngülerden biri haline getirecek. PS2 ve PS3 arasında altı yıl, Xbox One ve Series X/S arasında ise yedi yıl vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.