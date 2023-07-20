Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma anlaşması yeniden yapılandırılacak

Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma anlaşmasını yeniden yapılandıracağını belirtti. CMA, rekabet endişelerini gidermek için yapılandırmayı inceleyeceğini açıkladı.

Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA) İcra Direktörü Sarah Cardell, kurumun rekabet endişelerini gidermek için Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma anlaşmasını yeniden yapılandıracağını ve bu yapılandırmayı sunmasını beklediklerini belirtti.

Cardell, Sky News'te katıldığı bir programda, söz konusu satın almayı engelleme konusundaki kararlarının hala geçerli olduğunu dile getirdi.

Microsoft ile yapılan görüşmelerden şirketin Activision Blizzard'ı satın almak için anlaşma yapısında yapılandırmaya gitmek istediğini anladıklarını kaydeden Cardell, "Böylece, bizim rekabet endişelerimizi gidermek istediklerini anlıyoruz. Bunu yaparlarsa, sundukları yeni yapılandırma önerilerini dikkatlice inceleyeceğiz. Sundukları yeni yapılandırma endişelerimizi tam anlamıyla ve kapsamlı bir şekilde gidermeli. Ancak, şu an için pozisyonumuz değişmedi." ifadelerini kullandı.

CMA, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasına yönelik Eylül 2022'de inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da birleşme anlaşmasının bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik rekabet endişelerini gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Activision Blizzard'ın yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin dün yapılan açıklamada, yeni imzalanan bir sözleşmeyle Microsoft ile birleşme anlaşmasının daha yüksek fesih ücreti ve yeni ticari düzenlemeler karşılığında 18 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Gerçekleşmesi durumunda, söz konusu anlaşma oyun dünyasının en büyük satın alma işlemi olacak.