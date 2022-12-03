Microsoft'u kıskandıran Windows 12 konsepti!

Microsoft'un büyük umutlar beslediği ve Windows tarihinde revizyon yapacağına inandığı en yeni işletim sistemi Windows 11, karışık yorumlar alıyor. Bu Windows 12 konsepti ise Microsoft'un yapamadığı bazı değişikliklere dikkat çekiyor.

Windows 12 böyle mi olacak?

Windows 12'nin tasarımsal olarak nasıl olması gerektiğini gösteren son çalışma merak uyandırdı. Mevcut özellikleri çok daha kullanışlı hale getiren konsept, MacOS'tan da ilham almış gibi duruyor. Örneğin medya oynatıcısı, takvim programı ve hava durumunu içeren daha dinamik bir pencere bizleri karşılıyor.

Konseptin beğeni toplayan bir diğer tarafı ise widget'ları ve varsayılan duvar kağıtlarını yeniden tasarlaması. Standart widget'lara ek olarak, Windows 12'ye özel olanlar masaüstüne sabitlenir ve duvar kağıdı da uyarlanabilir. Bu, iOS 16'nın kilit ekranı kişiselleştirmesine benzer şekilde, daha özel bir masaüstü oluşturmayı mümkün kılıyor.

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Tasarım ayrıca kullanışlı bir tasarım değişikliği de uyguluyor. İki uygulamayı bir pencerede bölüyor ve dosyaları Dosya Gezgininde gruplandırıyor. Bu sayede çoklu görevler için açılan sekmelerin karışmasının önüne geçiliyor.

Bir süre önce ortaya çıkan iddialar Microsoft'un Windows 12 üzerinde çalıştığını gösterdi. Şirketin artık her üç yılda bir büyük güncelleme yaparak yeni Windows'a geçeceği öğrenildi. Yani Windows 12 çıkış tarihi 2024 olarak ayarlanmış olabilir.

Ayrıca Windows 11 için yılda dört büyük güncelleme yayınlanacak. Ancak Insider programına kayıt olan kullanıcılar, beta testlerini sık sık almaya devam edecek. Microsoft'un bu kararı önümüzdeki yıldan itibaren uygulayacağı düşünülüyor.

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