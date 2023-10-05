Microsoft Teams, yüz tanıma özelliğiyle kimlik doğrulama sürecini hızlandırıyor

Microsoft Teams, Teams Rooms platformunda yüz tanıma özelliğiyle katılımcıların kimliklerini belirlemeyi sağlayacak yeni bir masaüstü istemci yüz kayıt sürecini duyurdu. Bu özellik, video konferanslar ve toplantılarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı hedefliyor.

Video konferans hizmeti Teams, Teams Rooms platformunda bir görüşmeye katılan katılımcıların kimliklerinin belirlenmesini hızlandırabileceğini söylediği yeni bir masaüstü istemci yüz kayıt sürecini duyurdu. Ancak adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların kaydolmak için yüzlerini kaydetmeleri gerekecek.

Microsoft Teams yüz tanıma özelliği nasıl çalışacak?

İlk olarak Haziran 2023'te duyurulan Kişi Tanıma, Microsoft Teams Rooms kitinin kullanıcıları tanımlamasına ve video konferanslar ve toplantılar sırasında kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak sağlamak için gelişmiş yüz tanıma algoritmaları kullanıyor.

Resmi Microsoft 365 yol haritasındaki girişinde şirket, bu özelliğin özellikle Kişi Tanıma özelliğine sahip bir Akıllı Kamera kullanılan Teams Rooms toplantılarında faydalı olacağını söylüyor – ki iyi donanımlı konferans salonlarına sahip birçok yüksek profilli müşteri için bu artık şüphesiz kullanılan bir özellik olacak.

Bu kameralar daha sonra odadaki Kişi Tanıma özelliğine kaydolmuş katılımcıların yüz profilini tanıyabilecek ve hem odadaki hem de uzaktaki tüm toplantı katılımcıları için kimliklerini etiketleyebilecek.

Bu özelliğin hala ince ayarlarının yapılmakta olduğu bildirilirken, Microsoft beklenen kullanıma başlama tarihini Aralık 2023 olarak belirledi. Yayınlandığında hem Windows hem de Mac platformlarında dünyanın dört bir yanındaki Teams kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Bu haber, platformu kullanıcılar için daha sezgisel hale getirmek amacıyla son aylarda Microsoft Teams'e yapılan bir dizi yükseltme ve eklemenin sonuncusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.