Microsoft Teams Yeni Görünümüyle Kullanıcılara İmkan Tanıyacak

Microsoft Teams, yepyeni bir çalışmayla birlikte video konferans ve sohbet platformunun yükseltilmiş versiyonu ile yeni bir akım başlatacak. Yeni Teams, klasik versiyonuna göre daha esnek, daha basit bir tasarıma sahip. Böylece yeni uygulama, üçüncü taraf uygulamaları için daha iyi destek sunacak.

Artık sohbet ve toplantılarınızdan haberdar olmak çok kolay. Çünkü Microsoft Teams, hem Windows hem de Mac için güçlendirilmiş yeni görünümüyle piyasaya çıkıyor. Kullanıcıların dilek ve şikayetleri göz önüne alarak tüm hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca daha akıllı ve daha iyi çalışma ortamı için imkan tanıyacak. Yeni Microsoft Teams, yepyeni bir çağ başlatacak. Uygulama yeni güncellemeyle birlikte yarı Ram ile 2 kat hız vaat ediyor. İşte detaylar…

Microsoft Teams, yepyeni görünümüyle kullanıcılara pek çok imkan tanıyacak!

Şirket, yepyeni bir çalışmayla birlikte video konferans ve sohbet platformunun yükseltilmiş versiyonu ile yeni bir akım başlatacak. Microsoft Teams iyileştirmeler sayesinde 2 kata kadar daha hızlı çalışacak. Ayrıca Klasik Teams'e göre daha az disk alanı ve daha az bellek tüketecek.

Yeni Teams, klasik versiyonuna göre daha esnek, daha basit bir tasarıma sahip. Böylece yeni uygulama, üçüncü taraf uygulamaları için daha iyi destek sunacak. Bu sayede toplantıların çok daha hızlı başlatılmasını veya katılmasını sağlıyor.

Microsoft Teams'e ürkütücü bir yüz tanıma aracı geliyor

Şirket, haberi şöyle duyurdu: "Amacımız, üretken kalmanıza ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olacak daha hızlı, daha basit, daha akıllı ve daha esnek bir uygulama sunmak için Teams'i sıfırdan yeniden tasarlamaktı. Yeni Teams'in kuruluşunuzun gelişen gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için yüksek kaliteli performans sağlamaya ve güvenilirlik, güvenlik ve BT yönetimi gibi alanlardaki temelleri geliştirmeye odaklandık."

Şirket ayrıca klavye kısayolları da iyileştirdi. Bu sayede uygulama, kullanıcıların etkinlik akışı ve sohbet konuları gibi liste öğeleri arasında gezinmesine imkan tanıyacak. Son olarak, etkinliklerde "tümünü okundu olarak işaretle" özelliğinin yanı sıra "tümünü okundu olarak işaretle" özelliği geliyor.

Görünüşe göre yeni Microsoft Teams ile birlikte Copilot da ortaya çıktı. Copilot isimli yapay zeka asistanı eliniz ayağınız olacak. Görevlerinizin üstesinden gelmeniz için yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışacak. Copilot sohbetleri ve çağrıları analiz edecek. Böylece tüm önemli noktaların ve kararların kısa özetlerini alabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bunlar daha sonra Teams'de paylaşılabilirsiniz.

Ayrıca Copilot, Microsoft Graph'ı kullanarak belgelerinizi, sunumlarınızı ve e-postalarınızı incelecek. Bu sayede takvim davetleri, notlar ve kişiler gibi ihtiyacınız olan tüm bilgileri hızlıca ayağınıza getirecek. Önümüzdeki birkaç ay içinde klasik Teams kullanıcıları için yükseltme fırsatı gelecek.