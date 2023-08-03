Dünyanın en büyük şirketlerinden Microsoft, teknoloji alanında eğitim ve öğretime oldukça katkı sunuyor. Şirket, yeni başlayanlar için yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), veri bilimi ve makine öğrenmesi kursları yayımladı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden Microsoft, teknoloji alanında eğitim ve öğretime oldukça katkı sunuyor. Bunun için şimdiye kadar ücretsiz şekilde izleyebileceğiniz pek çok içerik dağıtan şirket, dört tane daha yeni eğitim serisi yayımladı. Bunlar arasında yapay zeka eğitimi de yer aldı.

Microsoft'tan yapay zeka eğitimi!

Yazılım ile ilgili birbirinden faydalı kurslar sunan Microsoft, mobil uygulama geliştirmeden web tasarımına, veri yönetiminden grafik motoruna kadar birçok önemli eğitimi, hem yazılı hem de videolu olarak ücretsiz şekilde sağlıyor.

Teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyenler için içerik yelpazesini sürekli büyüten Microsoft, kısa süre önce ise yeni başlayanlar için yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), veri bilimi ve makine öğrenmesi kursları yayımladı. Bu kurslar, herkesin erişimine açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Açıkladı: Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor!

Microsoft'un yeni kurslarına, aşağıdaki listeden dilediğinizin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yeni başlayanlar için yapay zeka

Yeni başlayanlar için nesnelerin İnterneti (IoT)

Yeni başlayanlar için veri yönetimi

Yeni başlayanlar için makine öğrenmesi

Yapay zeka ya da daha bilinen adıyla AI; makinelerin akıllıca düşünme, öğrenme ve eyleme geçme yeteneğidir. Hayatımızın hemen yer yerinde yer edinen AI, son yıllarda büyük şirketler tarafından yapılan yatırımlar ile birlikte oldukça yükseliş gösterdi. Bunun için ChatGPT ve Google Bard'ı örnek gösterebiliriz.

Nesnelerin interneti (IoT); birbirine bağlı ve veri paylaşan nesnelerin ağıdır. Akıllı evler, akıllı şehirler ve akıllı fabrikalar gibi birçok alanda kullanılan IoT, gündelik hayatta pek duyulmasa da, hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor.

Veri yönetimi; verileri toplamak, depolamak, yönetmek ve analiz etmek için kullanılan bir dizi süreç ve uygulamadır. Microsoft gibi büyük şirketler, verileri daha verimli ve pratik şekilde kullanabilmek için veri yönetimi konusunda önemli çalışmalar yürütüyor.

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren makine öğrenmesi ise yapay zeka ile doğrudan bağlantılı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bir bilgisayarın, dışarıdan yönerge almadan öğrenmesine yardımcı olmak için matematiksel modelleri kullanma işlemine makine öğrenmesi denir.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.