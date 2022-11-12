Microsoft'tan oyunlar için Windows 11 itirafı!

Windows 11 22H2 kullanıcıları oyun oynarken performans konusunda birçok sorun yaşadığından şikayet etmeye başlamıştı. Başlangıçta bu sorunların NVIDIA grafik kartlarıyla ilgili olduğu düşünülüyordu. Fakat tahmin edilen sorunla ilgili yapılan değişiklikler performansı iyileştirmeye yetmedi. Microsoft, oyuncuların oyun oynarken yaşadıkları performans sorunu hakkında açıklama yaptı. Ek olarak da sorunun geçici olarak nasıl çözüme kavuşacağını belirtti. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Microsoft, Windows 11'in oyun performansını düşürdüğünü doğruladı!

Microsoft, Windows 11 'in son güncellemesinin oyun performansını düşürdüğünü doğruladı. Firma, konuyla ilgili yaptığı açıklamada GPU performans Hata Ayıklama Özelliği'ni istemeden etkinleştiğini belirtti. Fakat bunun neden olduğu açıklanmadı.

Windows 11'de iCloud Fotoğraflar dönemi!

Teknoloji devi, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri belirtti:

"Bazı oyunlar ve uygulamalar, Windows 11 sürüm 22H2'de beklenenden daha düşük performans veya takılma yaşayabilir. Etkilenen oyunlar ve uygulamalar, tüketiciler tarafından kullanılması amaçlanmayan GPU performans hata ayıklama özelliklerini istemeden etkinleştiriyor."

Microsoft, Windows 11 'in oyun performans sorununun geçici çözümü için de kullanıcıların oyunların son sürümünü güncelleyerek kullanmalarını istedi. Ayrıca ek olarak oyunların yavaşlaması sorunuyla ilgilendiklerini ve çözümü için üzerinde çalıştıklarını belirten şu açıklamayı yaptı:

"Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ve gelecek bir sürümde bir güncelleme sağlayacağız. Windows 11 oyun performans sorunu çözülene ve koruma kaldırılana kadar 'şimdi güncelle' düğmesini veya Medya Oluşturma Aracı'nı kullanarak manuel olarak yükseltmeye çalışmamanızı öneririz?."

Oyuncular, daha önce de Microsoft'un yeni işletim sistemiyle ilgili bazı sorunlar yaşamıştı. AMD çipine sahip bilgisayarların performansında düşüklük ortaya çıkmıştı. Fakat bu konuyla Microsoft bu konuyla ilgili hala bir çözüm sunmadı.

Siz okuyucularımız bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Windows 11 yüzünden siz de aynı sorundan muzdarip misiniz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.