Microsoft'tan Intel'e Yapay Zeka Pazarlama Lideri

Teknoloji dünyasının dev şirketleri yapay zeka yarışında vites artırdı. Microsoft'tan Intel'e kadar birçok şirketin boy gösterdiği alanda, Türk yönetici ve mühendislerin de payı göz ardı edilemez boyuta geldi. Son olarak yaklaşık 17 yıldır Microsoft'ta çalışan Nuri Çankaya, Intel'in yapay zeka pazarlama takımına lider olarak seçildi.

Teknoloji dünyasının dev şirketleri yapay zeka yarışında vites artırdı. Microsoft'tan Intel'e kadar birçok şirketin boy gösterdiği alanda, Türk yönetici ve mühendislerin de payı göz ardı edilemez boyuta geldi. Son olarak yaklaşık 17 yıldır Microsoft'ta çalışan Nuri Çankaya, Intel'in yapay zeka pazarlama takımına lider olarak seçildi.

Intel yapay zeka pazarlama lideri Nuri Çankaya oldu

Microsoft'ta 17 yıllık bir kariyere sahip Nuri Çankaya, teknoloji endüstrisinin bir diğer önemli firması Intel'e transfer olduğunu açıkladı. Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi'nin lideri seçilerek pazarlama alanında önemli bir değişiklik yaratmak istediğini dile getirdi.

Konuyla ilgili LinkedIn'dan paylaşımda bulunan Çankaya, Microsoft'ta ise Azure takımlarına liderlik ediyordu. 17 yıldır Microsoft'ta çeşitli pozisyonlarda çalışan deneyimli isim, artık Intel'in yapay zeka pazarlama takımına öncülük edecek.

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Nuri Çankaya tarafından yapılan paylaşımda, "Özellikle kariyerimin 17 yılını Microsoft'a adadıktan sonra bu kararı vermek benim için kolay bir iş olmadı. İnanılmaz ekiplerime yürekten şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Teknoloji dünyasının deneyimli ismi, önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi paylaşacağını açıkladı. Yapay zeka takım lideri olarak Microsoft'tan Intel'e geçişi, bu alanda radikal kararlar alacağını gösteriyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Intel, 2030 yılına kadar olan hedeflerini açıkladı. İyilik İçin teknoloji, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık, tedarik zinciri çeşitliliği gibi alanlarda büyüme göstermek istediğini ortaya koydu.

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