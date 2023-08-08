Birkaç yıl öncesine kadar yapay zeka dendiğinde yakın gelecekte karşımıza çıkmasını beklediğimiz, fakat tam olarak ne işe yarayacağını bilmediğimiz bir sistem üzerine konuşuyorduk. Ancak 2022'de beklenmedik bir hızla yayılmaya başladı ve artık her yerde yapay zeka botları bizi karşılar oldu. Son olarak Microsoft, Safari ve Chrome için Bing AI desteği sunacağını açıkladı.

Birkaç yıl öncesine kadar yapay zeka dendiğinde yakın gelecekte karşımıza çıkmasını beklediğimiz, fakat tam olarak ne işe yarayacağını bilmediğimiz bir sistem üzerine konuşuyorduk. Ancak 2022'de beklenmedik bir hızla yayılmaya başladı ve artık her yerde yapay zeka botları bizi karşılar oldu. Son olarak Microsoft, Safari ve Chrome için Bing AI desteği sunacağını açıkladı.

Microsoft, Safari ve Chrome için Bing AI desteği sunacak!

Dünyada internete erişimi olup da ChatGPT adını duymayan insanın kalmadığı bu dönemde Google Bard gibi rakiplerini de görmeye başladık. Fakat OpenAI tarafından geliştirilen bu sistem hala piyasanın en iyisi olmaya devam ediyor.

Tabii öte yandan direkt olarak rakibi olmasa da yeni nesil OpenAI dil modelini kullanan Bing AI gibi Microsoft'un iddiasına göre ChatGPT'den bile daha güçlü olan bazı alternatifler mevcut. Üstelik bu platformlar herhangi bir ücretli üyelik gerektirmiyor.

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Fakat Chrome ve Safari gibi popüler tarayıcılar yerine yalnızca Bing gibi şirketlerin kendi platformlarında çalıştıkları için kullanıcıları buraya doğru çekiyor ve kullanmaya yönlendiriyordu. Tabii kullanması ücretsiz olsa da bu şirketler yeni kullanıcıları üzerinden milyonlarca dolar reklam gösterim kazancı sağlıyor.

Ancak Microsoft bunun yeterli olmadığını düşünmüş olacak ki Safari ve Chrome için de Bing AI desteği sunacağını açıkladı. Zaten Android ve iOS'ta buna olanak sağlıyordu. Ayrıca Safari ve Chrome'da da test süreçlerini başlatmıştı. Ancak bu son adımla birlikte direkt olarak rakiplerinin kullanımına izin vermiş oldu.

Tabii henüz bir uzantı olarak mı yoksa Bing'de gördüğümüz gibi dahili olarak mı geleceğini bilmiyoruz. Fakat Edge üzerinde daha gelişmiş bir versiyonunun çalışacağı belirtildi. Microsoft tarafından yapılan son blog paylaşımında şunlar söylendi:

"Yakında web ve mobilde üçüncü taraf tarayıcılarda yeni yapay zeka destekli Bing'i deneyimlemeye başlayabileceğinizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Yolculuktaki bu sonraki adım, Bing'in özetlenmiş yanıtların, görüntü oluşturmanın ve daha fazlasının inanılmaz değerini daha geniş bir insan kitlesine sergilemesini sağlıyor. Edge ile daha uzun konuşmaların, sohbet geçmişinin ve doğrudan tarayıcıda yerleşik olarak bulunan daha fazla Bing özelliğinin kilidini açacaksınız"

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