Microsoft, PC Game Pass oyunlarını GeForce Now'a ekliyor

Activision Blizzard anlaşmasıyla oyun sektörüne adeta damga vuran Microsoft cephesinde Game Pass servisinin daha fazla oyuncuya ulaşması için çalışmalar sürüyor. Bilindiği üzere daha önce yazılım devi ile Nvidia arasında Xbox oyunlarının GeForce Now'a gelmesi için bir iş birliğine gidildi. Bugüne dek Gears 5 gibi birkaç oyun bulut oyun hizmetinin kütüphanesine eklenirken, son olarak PC Game Pass oyunları için de benzer bir karar alındı.

PC Game Pass oyunları 24 Ağustos'ta GeForce Now'a ekleniyor

Microsoft ile Nvidia arasında yapılan anlaşma kapsamında PC Game Pass oyunları 24 Ağustos itibariyle GeForce Now kütüphanesine eklenecek. Microsoft Store yapımları da aynı şekilde oynanabilir olacak. Tabii ilk etapta her oyununun mevcut olmayacağını belirtelim, ancak Deathloop ve No Man's Sky gibi popüler oyunlar yarından itibaren oyuncuların emrinde olacak.

GeForce Now, 2019 senesinde patlak veren koronavirüs pandemisinde popülaritesini son derece artıran platformlardan birisi. Son dönemde Türkiye'deki fiyat politikası nedeniyle eleştirilerin odak haline gelse de halen tercih edilebilecek en iyi bulut oyun servislerinin başında geliyor.

Platformun kütüphanesinde 2 bine yakın oyun var ve her hafta yeni oyunları bünyesine katmaya devam ediyor. Öte yandan yukarıdaki gibi anlaşmalarla da üst düzey oyunları çalıştırabilecek düzeyde bilgisayarı olmayan diğer servislerin abonelerini de kendisine çekmeyi başarıyor.

"PC Game Pass kataloğunuzu Nvidia GeForce Now tarafından desteklenen tüm cihazlarda oynayabileceksiniz. Bu, PC Game Pass kataloğunun GeForce Now'ın akış yaptığı düşük özellikli PC'ler, Mac'ler, Chromebook'lar, mobil cihazlar, TV'ler ve daha fazlası gibi herhangi bir cihazda geçerli olacak."

