Microsoft, Paint için DALL-E yapay zeka entegrasyonu getiriyor

Microsoft, Windows 11 sonrası eski uygulamalarının bir kısmına veda etti. Ancak Paint gibi bazı uygulamalarını ise baştan aşağı yeniledi. Uzun süredir Photoshop için ücretsiz rakip olacağı konuşulan Paint, şimdi de DALL-E yapay zeka entegrasyonu ile karşımızda. İşte Mimrosoft'un açıkladığı yeni Paint özellikleri…

Yeni Paint özellikleri göz kamaştırıyor! Şimdi de Paint için DALL-E yapay zeka eklentisi

Microsoft, resmi blogunda Paint için DALL-E yapay zeka entegrasyonu getireceğini açıkladı. Bildiğiniz gibi OpenAi, Yapay zekalı metinden görsel üreten DALL-E 3 ile kısa süre önce karşımıza çıktı. Microsoft, Paint üzerinden metin girdisiyle görsel oluşturmayı DALL-E 3'e mi dayandıracak, henüz belli değil.

DALL-E 3, ChatGPT entegrasyonuna sahip ve girdiler için ChatGPT desteği alabiliyorsunuz. Microsoft'un Paint Cocreator adını verdiği bu aracı adı üstünde Paint üzerinde kullanıyorsunuz. Uygulama üzerinden yapılan sorgularla üretilen görselleri Paint katmanlar özelliği ile ayrı açmanız da mümkün.

Microsoft Paint DALL-E üzerinden yapılan sorgularda uygunsuz kelimeler kullanılmaması için de önlem aldığını açıkladı. Ancak bu önlemin ne kadar etkili olduğunu henüz bilmiyoruz. Yeni yapay zekalı Paint Cocreator sadece Windows 11 Insider kullanıcıları için kullanıma açık. Daha sonra yapılacak güncellemeler ile bu yeni Paint özelliği de karşımıza çıkacak.

Microsoft, yeni yayınladığı Windows 11 23H2 güncellemesi ile yapay zekayı çok daha fazla öne çıkardı. Buna göre yeni Copilot uygulaması ile Windows içinde yapay zeka destekli aramalar yapma, komutlar verme imkanına sahip oluyoruz.

Paint, daha önce Photoshop ve birçok çizim programında da bulunan katmanlar ile karşımıza çıkmıştı. Daha önce yapay zeka desteği ile arka plan silme özelliği de alan Paint, gittikçe Photoshop'la arasındaki farkı kapatıyor.

Tabii ki Paint için alınacak çok yol var. Adobe Photoshop Firefly ile yapay zekayla görsel tamamlama, arka plan silme ve görsel üretme imkanı sundu. Microsoft'un da Paint için benzer özellikleri sunma ihtimali de yüksek.

Peki sizce yılların Paint uygulaması DALL-E ile eski tahtına yeniden oturabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.