Yaklaşık 20 yıldır şirkette liderlik yapan Panos Panay sürpriz bir kararla Microsoft'tan ayrıldığını açıkladı. Microsoft'un Surface ve Windows yöneticisi olan Panay'ın geleceği belirsiz.

Microsoft, önemli bir yöneticisini kaybetti. Yaklaşık 20 yıldır şirkette liderlik yapan Panos Panay sürpriz bir kararla Microsoft'tan ayrıldığını açıkladı. 2004'ten bu yana Surface ve Windows bölümlerine liderlik yapan Panay'ın geleceği şimdilik belirsiz.

Microsoft, Surface ve Windows yöneticisi kaybetti

İlk olarak 2004'te Microsoft'a katılan Panos Panay, 2008 yılına kadar Windows takımına liderlik yaptı. 2008'de ise Surface ekibinin yöneticiliğini üstlendi. Ancak 20 yılın ardından şirketten ayrılmaya karar verdi. Şok kararla birlikte Microsoft'un Windows ve Surface takımları yeniden organize edildi.

Microsoft Deneyim ve Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rajesh Jha, Panay'ın ayrılışını duyurdu. Şirketin ürün portföyüne ve kültürüne yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür etti. Panay ayrıca X'te bir paylaşım yaparak "kariyer sayfasını çevirmeye ve bir sonraki bölümü yazmaya" karar verdiğini söyledi.

1231231

Panay'ın koltuğuna oturacak kişi ise Microsoft'un Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Sorumlusu Yusuf Mehdi olacak. Rajesh Jha'nın açıklamasına göre, Microsoft'un Surface takımına liderlik edecek.

Windows ekibinde ise bazı operasyonel değişiklikler olacak. Daha önce Reklam ve Web Hizmetleri Başkanlığını yürüten Mikhail Parakhin, "yepyeni" Windows ve Web Deneyimleri ekibinin lideri olacak.

Panay'ın ani istifası için herhangi bir neden gösterilmedi. Ancak bu kararın 21 Eylül'de düzenlenecek etkinlik öncesinde gelmesiyle merak uyandırdı. Bilmeyenler için Microsoft, önümüzdeki günlerde yeni Surface modellerini ve Windows 11 güncellemelerini paylaşmaya hazırlanıyor.

Peki siz bu Microsoft yöneticisi ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.