Microsoft Mobil Oyun Mağazası Açmayı Planlıyor

Microsoft, mobil oyunculuğa adım atmak için bir uygulama mağazasıyla görüşüyor. Bu mağaza, oyun odaklı ve Apple'a rakip olmayı hedefliyor.

Xbox ile oyun dünyasında büyük işlere imza atan Microsoft, sonunda mobil oyunculuğa da atım atıyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, Microsoft ve Xbox'ın bir uygulama mağazasıyla görüştüğünü gösterdi. Bu mağazanın oyun odaklı ve Apple'a rakip olması amaçlanıyor.

Microsoft, Xbox ile App Store ve Play Store rakibi olacak

Microsoft, App Store ve Google Play Store'un mobil oyun hakimiyetine meydan okumak istiyor. Bu kapsamda şirketin kendi mobil uygulama mağazasını başlatmak için oyun stüdyolarıyla birlikte çalıştığı ifade edildi. Xbox Başkanı Phil Spencer, konuyla ilgili raporları doğruladı.

CEO Spencer belirli bir çıkış tarihi vermedi, ancak mağazanın Microsoft'un oyun stratejisinin önemli bir parçası olacağını söyledi. Ayrıca şirket için "birkaç yıl uzakta" olmaktan daha yüksek öncelikli olduğunun altını çizdi.

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Mobil oyun, dünya çapında tahmini 90 milyar dolar değerinde büyük bir pazar ancak Microsoft'un şu anda nispeten küçük bir varlığa sahip olduğu bir pazar. Xbox mağazası ise geliştiricilere ve oyunculara mobil oyunların nasıl dağıtılacağı ve para kazanılacağı konusunda daha fazla seçenek sunacak.

Xbox'ın kendi mağazasını açması, Halo ve Forza gibi oyunların iOS ve Android'deki oyunculara ulaşmasını sağlayacak. Öte yandan Microsoft, Candy Crush ve Call of Duty gibi popüler oyunların sahibi olan Activision-Blizzard'ı da bu pazarda kullanabilir.

CEO Spencer, Apple ve Google'ın hakimiyeti karşısında geliştiricileri düşük komisyonlar ile cezbetmek istiyor. Şu anda hem App Store hem de Play Store'un uygulama gelirleri üzerinden yüzde 30'a varan komisyonlar aldığı biliniyor. Microsoft'un daha fazla seçenek sunarak Xbox'ı mobil dünyaya taşıması mümkün görünüyor.