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Microsoft, eski Office uygulamalarının fişini çekiyor!

Shiftdelete - Teknoloji
 - Güncelleme:
Microsoft, eski Office uygulamalarının fişini çekiyor!

Microsoft 365 desteği Windows 7 ve Windows 8.1 için sonlanıyor. Microsoft, 2023'te eski Office uygulamalarına güncelleme vermeyecek.

Windows 11 daha popüler hale gelmeye başladıkça eski Windows'lar da kaderine terk ediliyor. Windows 7 desteğini çoktan bitiren ve Windows 8.1'i de 2023'te rafa kaldıracak olan yazılım devi, Microsoft 365 için yeni bir karar aldı. Windows 7 ve Windows 8.1 için Microsoft 365 desteği 2023'te sonlanacak.

Windows 7 ve 8.1 için Microsoft 365 desteği sonlanıyor

Microsoft'un kendi topluluğuna gönderdiği yeni bilgilendirme yazısında, eski Microsoft 365 yazılımlarının fişi çekileceği öğrenildi. Office uygulamaları da dahil olmak üzere tüm Microsoft 365 ailesi, eski Windows'lar için rafa kaldırılacak. Açıklamaya göre Microsoft, Windows 7 ve Windows 8.1 için Microsoft 365 desteğini 10 Ocak 2023'te bitirecek.

Yazılım devi, Windows 7'den desteğini 2020'de çekmiş olmasına rağmen, Microsoft 365 uygulamaları için üç yıllık ücretli ek program yürütüyordu. Bu program kapsamında Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) sunuyordu. Fakat önümüzdeki yılı bu programın da sonuna gelinecek.

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Microsoft'un bu işletim sistemlerinden desteğini çekmesi, daha fazla hata düzeltmesi ve güvenlik güncellemesi almayacağı anlamına geliyor. Microsoft 365 uygulamaları arasında ise Microsoft Teams Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve OneDrive gibi yazılımlar bulunuyor.

Windows 8.1 ve Windows 7'den desteğin çekilmesi uygulamaların kullanımını etkilemeyecek. Yani Microsoft 365 hizmetlerini hala kullanabileceksiniz. Fakat güvenlik güncellemesi verilmeyeceği için bilgisayar korsanlarının ağına düşebilirsiniz.

Microsoft ayrıca bir süre önce Windows 8.1 için 2023'ten itibaren destek verilmeyeceğini duyurdu. Windows 10 ve 11 ile birlikte oldukça fazla kullanıcı kaybı yaşayan Windows 8.1, önümüzdeki yıldan itibaren rafa kaldırılacak.

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