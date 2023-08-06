Microsoft Edge, kullanıcıların haberi olmadan ekran görüntüleri alıyor

Microsoft, Edge kullanıcılarından habersiz olarak test etmeye başladığı yeni özellik ile eleştiriliyor. Tarayıcıya gelen yeni bir özellik sayesinde girdiğiniz web sitelerinin otomatik olarak ekran görüntüleri alınacak. Çevrim dışı kaldığınız durumlarda ise bu ekran görüntülerine dayanarak web sitesi gösterilecek.

Microsoft, Edge kullanıcılarından habersiz olarak test etmeye başladığı yeni özellik ile eleştiriliyor. Tarayıcıya gelen yeni bir özellik sayesinde girdiğiniz web sitelerinin otomatik olarak ekran görüntüleri alınacak. Çevrim dışı kaldığınız durumlarda ise bu ekran görüntülerine dayanarak web sitesi gösterilecek.

Edge, internetsiz kullanım için ekran görüntüsü kaydedecek

Microsoft Edge Dev ve Canary kanallarında test edilen yeni özellik, "Geçmiş için sitenin ekran görüntülerini kaydet" olarak adlandırılıyor. Etkinleştirildiğinde ise Edge, kullanıcının ziyaret ettiği her web sitesinin ekran görüntüsünü otomatik olarak alıyor ve cihazda saklıyor.

Ekran görüntüleri, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan siteleri tekrar ziyaret etmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca isterseniz tarama geçmişine bakarken sayfanın üzerine gelerek önizlemesini görmek mümkün olacak.

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Edge içni bu özellik kullanıcılara tarayıcı geçmişinde gezinmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak isimlendirmesi ve açıklaması bazı gizlilik endişelerine neden olmuş durumda. Kullanıcının ziyaret ettiği her sayfanın ekran görüntüsünün alınması, gizlilik konusunda sorunlar yaratabilir.

Ancak Microsoft, ekran görüntülerinin yalnızca kullanıcının cihazında depolandığını ve Microsoft'un sunucularına gönderilmediğini ifade ediyor. Kullanıcılar bu özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma konusunda da tam kontrole sahip olacak.

Şirket ayrıca ilerleyen süreçte belirli web sitelerin ekran görüntüsü programından çıkarılabileceğini söyledi.

Yeni özelliği test etmek isterseniz ilk olarak Canary veya Dev programına katılmanız gerekiyor. Ardından Edge'in Gizlilik ve Hizmetler altındaki ayarlarından bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

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