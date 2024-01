Microsoft Edge'de Çift Arama Motoru Özelliği

Microsoft son zamanlarda yapay zeka desteğiyle dikkatleri Bing ve Edge'e topladı. Özellikle Copilot desteği sonrasında yenilikçi bir internet deneyimi vadeden Microsoft, sessiz sedasız önemli bir özellik sundu. Buna göre artık Microsoft Edge'de çift arama motoru kullanabileceksiniz.

Microsoft Edge ile aynı anda çift arama yapın

Microsoft Edge, kullanıcıların aynı anda hem Google hem de Bing'de arama yapmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği devreye aldı. Daha önce test aşamasında olan bu özellik sayesinde tek bir aramayı farklı motorlarda sorgulamak mümkün.

Microsoft Reklam ve Web Hizmetleri CEO'su Mikhail Parakhin, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Edge'in önemli bir destek kazandığını söyledi. Buna göre kullanıcılar, varsayılan motordan gelen arama sonuçlarının yanı sıra Bing gibi alternatif motorları da görebilecek.

Bing varsayılan olarak ayarlanmışsa, adres çubuğuna tıklandığında Bing sonuçları ve hemen yanında ise Google gibi ikincil motorun sonuçları yer alacak. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için sonuçlar arasında kolayca geçiş yapabilecek.

Yeni ikili arama işlevi, ayrı tarayıcı sekmeleri veya pencereleri açmak zorunda kalmadan birden fazla arama motorunu görüntüleme olanağı sağlayacak. Bu da internette gezinme deneyimini daha verimli hale getirecek. Özelliği kullanmak için Edge'in sağ tarafınta yer alan "Ara" butonuna tıklamanız gerekiyor.

In Edge, you can search in two engines simultaneously: if Bing is your default and you click on the Search icon, you'll see, say, Google results (and vice versa). It will stay in sync and refresh with the new query. Have you ever tried it? Is this useful? Asking for a friend ?? pic.twitter.com/p016dF8Wc1 — Mikhail Parakhin (@MParakhin) January 13, 2024

Ancak bazı kullanıcılar, iki farklı kaynaktan gelen sonuçların görsel karmaşa yaratabileceğini ve kullanıcıların kafasını karıştırabileceğini dile getirdi. Parakhin ise Edge'in ikili arama deneyiminin tamamen isteğe bağlı olduğunun altını çizdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.