Microsoft Edge üzerinden Google Chrome'u indirmeye çalışan kullanıcılar, Chrome'un yükleme dosyasının zararlı olduğu yönünde hatalar alıyor. Microsoft'un bu durumu bilinçli olarak yapması ihtimali de var.

Microsoft'un internet tarayıcısı Microsoft Edge, Chrome'un yükleme dosyasını zararlı olarak görüyor. Google Chrome'u Edge üzerinden indirmeye çalışan kullanıcılar, Chrome'un yükleme dosyasının zararlı olduğu yönünde hatalar alıyor.

Microsoft, Google Chrome'u kötü amaçlı yazılım olarak gösteriyor

Windows kurulduktan sonra muhtemelen tüm kullanıcılar Microsoft'un varsayılan tarayıcısı Edge'e giriyor ve başka bir tarayıcı indiriyor. Bunların arasında Opera ve Mozilla Firefox bulunsa da en popülerleri Google Chrome.

Bugün gelen haberler Google Chrome'un Edge üzerinde kötü amaçlı yazılım olarak işaretlendiğini gösteriyor. Microsoft Edge üzerinden Google Chrome'u indirmeye çalışan kullanıcılar, Chrome'un yükleme dosyasının kötü amaçlı yazılım olarak işaretlendiğini fark etti. Görsellerde göründüğü gibi "ChromeSetup.exe cihazınıza zarar verebilir. Yine de saklamak istiyor musun?" şeklinde bir uyarı çıkaran Edge, her zararlı dosyada sunduğu "Tut" ve "Sil" butonlarını kullanıcılara gösteriyor.

Her tarayıcı kullanıcıları kendi bünyesinde tutmak için çeşitli yollar deniyor. Microsoft Edge de her seferinde Edge'den başka bir tarayıcı indirmenize gerek olmadığını, Microsoft'un tarayıcısının hızlı, güvenli ve modern olduğunu hatırlatıyor. Hatta Bing üzerinden Chrome'u indirmek isteyen kullanıcıların da bazı engellemelere maruz kaldığı biliniyor.

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Ancak bu sefer Chrome'un yükleme dosyasının tamamıyla kötü amaçlı yazılım olarak işaretlendiği görülüyor. Bu durum iddialara göre bir hata olarak nitelendiriliyor. Microsoft bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da Chrome'un indirilmesinin bilinçli olarak engellenmesi ihtimali de var.

Sizce Microsoft Edge üzerinde ortaya çıkan bu uyarı bir hata sonucu mu ortaya çıktı? Yoksa Microsoft gerçekten Google Chrome'un kullanılmasını engellemek için Edge üzerinde Chrome yükleme dosyasını kötü amaçlı yazılım olarak mı işaretledi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlere aktarabilirsiniz.