Microsoft Defender Güncellemesi Cihazları Savunmasız Hale Getirdi

Microsoft, kısa bir süre önce karşılaşılan ve SSD'yi yavaşlatarak kullanıcıları çıldırtmayı başaran bir hatayı çözmek adına güncelleme yayımladı. Fakat yayımlanan güncelleme, daha büyük sorunlara yol açarak cihazları savunmasız hale getirdi. İşte detaylar

Güncellemeden sonra Microsoft Defender hata vermeye başladı!

Microsoft tarafından yayımlanan Windows 11 Ağustos 2023 güncellemesi, kullanıcıların karşı karşıya kaldıkları SSD sorununu çözmek adına geliştirilmiş ve beklenildiği üzere sorunu çözmüş olsa da ciddi bir soruna sebep oldu. Bu sorunla birlikte Windows'un güvenliğini sağlayan 'Defender' yazılımı, hata vermeye başladı.

Söz konusu güncellemeyi alan kullanıcılar, "Microsoft Defender'a giriş yapılamıyor." hatasını alarak güvenlik yazılımını hiçbir şekilde kullanamıyorlar. Bu durum, cihazlarda ciddi bir güvenlik açığı oluşmasına sebep oluyor.

Windows 11'de karşılaşılan SSD hatası, birçok bilgisayar kullanıcısı için ciddi bir kabus boyutuna ulaşmıştı. Şirketin başlangıçta bu hatayla ilgili sorumluluğun kendisine ait olmadığını belirterek bildirimleri göz ardı etmesi de süreci zorlaştıran detaylar arasındaydı. Fakat sonunda hata kabul edilerek hızlı bir şekilde sorun çözüme kavuşturuldu.

Nihayet: Windows 11, yıllardır beklenen yeniliğe kavuşuyor!

İletilen geribildirimler aracılığıyla sorunun bilincinde olduklarını ifade eden Microsoft, söz konusu hataların yayımlanacak olan ilk güncellemeyle birlikte çözüme kavuşturulacağını resmi olarak açıkladı. Dileriz bu güncelleme, beraberinde benzer kritik sorunları getirmez.

Peki, sizler konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Siz, söz konusu güncellemeden olumsuz etkilendiniz mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.