Microsoft Copilot, GPT-4 Turbo ve DALL-E 3 ile entegre olacak

Microsoft, Copilot AI sohbet robotunun OpenAI'nin en son modeli olan GPT-4 Turbo ve görüntü oluşturucu DALL-E 3 ile entegre olacağını duyurdu. Bu ortaklık Copilot'a yeni özellikler getirecek ve karmaşık görevlerin üstesinden gelmesine olanak sağlayacak.

Yıl sona eriyor ancak daha fazla yapay zeka haberleri bitmek bilmiyor. Son zamanlarda artan yapay zeka furyasından sonra şimdi de Microsoft, Copilot AI sohbet robotunun diğer yükseltmelerin yanı sıra OpenAI'nin en son modeli olan GPT-4 Turbo ve görüntü oluşturucu DALL-E 3 ile entegre olacağını duyurdu. Peki ne gibi yenilikler bekleniyor?

Bu ortaklık Microsoft Copilot'a neler getirecek?

Öncelikle OpenAI'nin en yeni ve en büyük dil modeli GPT-4 Turbo entegrasyonu, Copilot sohbet robotunun önceki sürümlerinin pek de başarılı olamadığı karmaşık görevlerin üstesinden gelmesine olanak tanıyacak. Son nesil, veri girişi olarak yalnızca 50 sayfalık metne izin verirken, GPT-4 Turbo 300 sayfaya kadar metin kabul ediyor.

Peki tüm bunlar nasıl bir fayda sağlıyor? Nihai sonuç nedir? Elbette sorulara daha anlamlı yanıtlar. Entegrasyon şu anda belirli kullanıcılar tarafından test ediliyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha geniş bir kullanıma sunulacak.

Ayrıca en yeni DALL-E 3 Modeli ile entegrasyon da mevcut. Bu chatbot, her zamankinden daha yüksek kaliteli görüntüler üretiyor ve daha da önemlisi, doğruluk konusunda da daha dikkatli. Başka bir deyişle, görsel, istemle çoğu zaman eşleşiyor. Bu araç halihazırda Copilot kullanıcıları için mevcut ve buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Microsoft Copilot'a bunların yanı sıra daha fazla özellik geliyor. Satır İçi Oluşturma aracı artık bir metin bloğu seçmenizi sağlayan bir yeniden yazma menüsü içeriyor; bunun sayesinde bot bunu sizin için yeniden yazıyor. Tabii bu yüzden bu özellik öğrencileri de yakından ilgilendiriyor.

Code Interpreter adlı yeni özellik seti sayesinde yazılımcıların da yüzü gülüyor. Microsoft bu özelliğin, kullanıcıların "veri analizi, görselleştirme, matematik" gibi karmaşık görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacağını söylüyor. Code Interpreter şu anda beta aşamasında ve yakın gelecekte geniş bir sürümün yayınlanması planlanıyor.

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