Microsoft Copilot Android Sürümü Çıktı

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte kullanımı artan Chatgpt'ye rakip yapay zekanın Android sürümü çıktı. Ek bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek uygulama Android kullanıcılarını sevindirdi. Microsoft Copilot kullanabilmek için de önceden Bing mobil uygulaması gerekliydi. Ancak artık uygulamanın Android sürümü ile bu işleme gerek kalmıyor.

Android kullanıcılarının favori yapay zeka uygulaması olabilir!

Microsoft, Android kullanıcılarına özel Copilot uygulamasını başlattı. Yeni uygulama Google Play Store'da mevcut. Bing uygulamasına gerek kalmadan ulaşılabilecek uygulamanın iOS sürümü henüz mevcut değil. Ancak ilerleyen dönemlerde gündeme gelebilir.

Microsoft'un Android'deki yeni uygulaması Copilot; chatbot yeteneklerine erişim, DALL-E 3 aracılığıyla görüntü oluşturma ve e-postalar ve belgeler için metin taslağı oluşturma yeteneği ile Chatgpt'ye çok benzer. Ayrıca Chatgpt'nin aksine OpenAI'nin en yeni GPT-4 modeline ücretsiz erişim de sağlıyor.

Buna ek olarak, Android için Copilot uygulamasının tanıtımının Microsoft'un Bing Chat'i Copilot olarak yeniden adlandırmasından bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra gerçekleştiğini de belirtelim.

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Microsoft ilk olarak Copilot hamlesini yılın başlarında Bing arama motoru üzerinden başlattı. ChatGPT benzeri yapay zeka hala Bing üzerinden kullanılabilse de, Microsoft; Bing Chat markasını bıraktı ve yapay zekanın copilot.microsoft.com adresinde var olan bağımsız bir deneyim hale gelmesine olanak sağladı.

Copilot için mobil uygulamaların başlatılması bu deneyimden sonraki mantıklı bir gelişme olarak görülüyor. iOS sürümü için henüz bir işaret olmasa da kullanıcılar mevcut Copilot özelliklerine Bing uygulaması üzerinden erişebilir.

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