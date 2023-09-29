Apple ve Google arasındaki varsayılan arama motoru anlaşmasına Microsoft da dahil olmak istiyor. Microsoft, Bing'in Apple cihazları için varsayılan arama motoru olmasını hedefliyor.

Microsoft, Apple ile Bing için anlaşma yapmak istiyor

Apple ve Google arasında uzun yıllardır devam eden varsayılan arama motoru anlaşmasına Microsoft da dahil oldu. iPhone için varsayılan arama motorunun Bing olmasını isteyen Microsoft'un Apple ile çok yıllık bir anlaşma imzalamak için masaya oturduğu belirtildi.

Microsoft, Bing'in Apple cihazları için varsayılan arama motoru olmasını istedi

Microsoft ve Apple'ın 2020 yılında görüştüğü anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Bing motorunun Google ile rekabet etmesini amaçlayan Microsoft, bu konuda Apple ile ortaklık kurmak istedi. Microsoft, Apple'ın 2016-2020 yılları arasında varsayılan arama motoru olarak Google Arama yerine Bing'i kullanmasını hedefliyordu.

Microsoft ve Apple arasındaki görüşmeler, son haftalarda Google'a karşı yürütülen antitröst davasında ortaya çıktı. Microsoft'un Bing'i iPhone'lara getirmek için Apple ile çok sayıda görüşme yaptığı ifade edildi.

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Microsoft Başkan Yardımcısı Jon Tinter'ın ifadesine göre, görüşmeler bazı noktalarda iddialı bir hal aldı. 2016 yılında Microsoft CEO'su Satya Nadella, Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya geldi. Buna göre Bing'i sadece Siri ve Spotlight için değil, Apple cihazlarının her yerinde varsayılan arama motoru haline getirmek istedi.

Apple ise böylesine büyük bir anlaşmayı imzalaması için reklam gelirlerinin paylaşılması istedi. Microsoft bunun milyarlarca dolarlık kayba yol açabileceğini ve hissedarların muhtemelen olumsuz yorumlarda bulunacağını tahmin etti.

Cook ve Nadella arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. 2016'daki görüşmeler, 2020'ye kadar devam etti ve Bing'i ABD dışındaki Apple kullanıcıları için arama motoru haline getirmeye odaklandı. Microsoft sonuç olarak Google Arama'ya karşı başarılı olamadı.

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