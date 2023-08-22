Microsoft, Activision Blizzard'ın bulut oyun haklarını Ubisoft'a sattı

Microsoft, Activision Blizzard oyunlarının bulut oyun haklarını Ubisoft'a satarak birleşme teklifini yeniden yapılandırdı. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun endişelerini gidermek için yapılan hamlede karar tarihi 18 Ekim olarak belirlendi.

Microsoft, dün geç saatlerde bir blog yazısında, Activision Blizzard oyunlarının bulut oyun haklarını Ubisoft'a rakip olacak şekilde satarak Activision Blizzard birleşme teklifini önemli ölçüde yeniden yapılandırdığını yazdı. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) endişelerini dindirmek için yapılan hamlede karar tarihi ise 18 Ekim.

Activision Blizzard bulut oyun haklarının satılma amacı belli

Microsoft'un bulut oyunlarındaki potansiyel hakimiyeti nedeniyle anlaşmayı engellemeye çalışan İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun engellerini aşmak amaçlanıyor. Birleşme gerçekleşirse Microsoft, önümüzdeki 15 yıl içinde piyasaya sürülecek tüm mevcut ve yeni Activision Blizzard PC ve konsol oyunlarının bulut akış haklarını, önde gelen küresel oyun yayıncılarından biri olan Ubisoft Entertainment SA'ya devredecek. Haklar kalıcı olacak.

The Ubisoft+ lineup is expanding! We're excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft+ via streaming upon the completion of Microsoft's acquisition of Activision Blizzard! We'll also be licensing the games to a range of cloud streaming… pic.twitter.com/sZTnEFJedC — Ubisoft (@Ubisoft) August 22, 2023

Bu, Microsoft'un Activision Blizzard oyunlarını Xbox Cloud Gaming'e özel hale getiremeyeceği veya bunların rakip hizmetlerde nasıl yayınlanacağı konusunda herhangi bir söz sahibi olamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Ubisoft'un, Apple ve diğer Windows olmayan sistemlerde Activision Blizzard bulut oyun hizmetleri sunmasına da olanak tanıyacak.

İşlem şartlarına gelince, "Ubisoft, Microsoft'a Activision Blizzard'ın oyunlarına ilişkin bulut yayın hakları için tek seferlik bir ödeme yoluyla ve kullanıma dayalı fiyatlandırmayı destekleyen bir seçenek de dahil olmak üzere pazar bazlı toptan fiyatlandırma mekanizması yoluyla tazminat ödeyecek." ifadeleri öne çıkıyor.

Microsoft etkinliğinin tarihi belli oldu!

Ubisoft, kendi blog yazısında, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Activision Blizzard oyunlarının çeşitli hizmetlerde satışa sunulacağını belirtti. Ubisoft+ Multi Access'e tek bir abonelikle oyuncular yakında en sevdikleri Ubisoft ve Activision Blizzard oyunlarını PC, Xbox konsolları ve Amazon Luna gibi birden fazla platformda ve Ubisoft+ Classics aracılığıyla PlayStation platformunda oynayabilecekler.

Bugün yayınlanan bir makalede, Birleşik Krallık düzenleyicisinin şimdi yeniden yapılandırılmış anlaşmayı inceleyeceği ve 18 Ekim'e kadar bir karar vereceği belirtildi. İngiltere CMA CEO'su Sarah Cardell, "Bu bir yeşil ışık değil. Yeniden yapılandırılan anlaşmanın ayrıntılarını ve rekabet üzerindeki etkisini, üçüncü tarafların yorumları da dahil olmak üzere dikkatli ve objektif bir şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.