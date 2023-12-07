Micron, 232 Katmanlı SSD Modelini Tanıttı

Micron, dünyanın ilk 200 NAND flaş katmanının üzerine çıkan ilk SSD'yi tanıttı. Piyasada yer alan SSD modellerinde en yüksek NAND seviyesi ise 176 katmanlı. Bu anlamda Micron 3500 SSD, 232 katmanlı bir yapıya sahip. Peki ama SSD'ler için yüksek flaş katmanı ne anlama geliyor?

Dünyanın en yüksek katmanlı SSD modeli Micron 3500 ve özellikleri

Micron bundan 1,5 yıl önce 200 NAND flaş katman seviyesinin üzerine çıktığını açıkladı. Firma, uzun bir süre sonra ise son kullanıcıya yönelik Micron 3500 SSD modeliyle karşımıza çıktı. Henüz SSD'nin performans bilgileri ortaya çıkmasa da Micron, 3500 SSD özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Buna göre Micron 3500 SSD modeli, önceki 176 katmanlı teknolojiye göre yüzde 100 daha yüksek yazma bant genişliğine sahip. Okuma tarafında da bu 232 katmanlı SSD yüzde 75 daha yüksek okuma bant genişliği sunmakta. Bu anlamda Micron 3500 SSD modeli 232 katmanlı TLC NAND özelliği ile karşımıza çıkıyor.

SSD modellerine daha fazla NAND flaş katmanı eklemek hem performans hem de verimliliği artıran bir yapıya sahip. Bu anlamda bir SSD ne kadar fazla NAND katmanına sahipse çok daha yüksek performans ile karşımıza çıkar.

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Micron bu SSD modelinin rakip modellere göre yüzde 38'e kadar daha hızlı erişim süresi ve yüzde 36 daha fazla bant genişliği sunduğu iddiasında.

Micron, 3500 SSD modelinin kağıt üstünde birçok SSD rekorunu da kırdığını öne sürüyor. Firma bu anlamda yeni 232 katmanlı SSD modelinin oyunları rakiplerine göre yüzde 38'e kadar daha hızlı yüklediğini açıkladı.

SSD teknolojisi için katman sayısı önemli olsa da, Micron 3500 SSD, daha az maliyetli TLC NAND katman teknolojisine sahip. Bu katman teknolojisi ise hem performans hem de okuma yazma tarafında en yavaş performansa sahip. Buna karşın TLC NAND katman teknolojisi, hali hazırda en uygun fiyatlı SSD katman teknolojisi.

Sizce 232 katmanlı SSD teknolojisi ile gelen Micron 3500 özellikleri gerçekten de kağıt üstünde olduğu kadar etkileyici olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.