MEÜ'de Gıda Endüstrisi Atıklarından Biyoplastik Üretimi

Mersin Üniversitesi'nde yapılan bir proje kapsamında, gıda endüstrisi atıklarından biyoplastik granül ham madde üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca, ekolojik oyun hamuru da üretildi.

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) gıda endüstrisi atıklarından biyoplastik granül ham madde üretimi gerçekleştirildi.

MEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Bilgen, TÜBİTAK destekli "Petrol Türevli Plastiklere Alternatif Biyoplastiklerin Geliştirilmesi ve Biyoplastik Granül Ham Madde Üretimi Projesi" kapsamında çalışma başlattı.

Bilgen, TÜBİTAK destekli proje kapsamında, Tekno-Girişim Sermayesi ile Mersin Teknopark içerisinde kurulan akademisyen şirketinde, petrol türevli plastiklerin yerine gıda endüstrisi atıklarından biyoplastik granül ham madde üretimi yaptı.

Proje çalışmaları kapsamında Bilgen, ambalajı dahil petrol türevi plastik içermeyen, formülü kendileri tarafından geliştirilen ekolojik oyun hamuru da üretti.

Bilgen, gazetecilere, dünyada ve Türkiye'de çevre dostu ürünlere ilginin arttığını söyledi.

Bu tarz ürünlerin üretiminin ve kullanımının son derece önemli olduğunu dile getiren Bilgen, özellikle sanayiciye yönelik geliştirdikleri biyoplastik granül ham maddesi ile plastik üreticilerinin birçok ekolojik ürün üretebilme imkanı bulacağını belirtti.

Biyoplastik granül ham maddesi üretiminde amaçlarının atıkların geri dönüşüme kazandırılması olduğunu aktaran Bilgen, şöyle devam etti:

"Petrol türevi plastikler biliyoruz ki doğal kaynaklarımızı kullanıyor ve ciddi anlamda atmosfere bir karbon salınımı yapıyor. Bu karbon salınımı da günümüzdeki en büyük çevre problemlerinden biri olan iklim değişikliğini tetikliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de biyoplastik kullanımına yani doğada bozulabilen, çevre dostu plastik kullanımına geçiş söz konusu. Biz de bu amaçla biyoplastik üzerine çalışmalar yaptık."

Bilgen, petrol türevi plastiklerin doğada uzun sürede kaldığını ancak gıda atığından elde edilen biyoplastiğin doğada bozulabilen bir malzeme olduğunu söyledi.

Biyoplastik granül ham maddede ürün çeşitliliğini ve ürünün mekanik dayanıklılığını geliştirmek içi AR-GE çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bilgen, ilerleyen dönemlerde sanayileşme aşamasına geçmek istediklerini vurguladı.

Ekolojik oyun hamuru ürettiler

Bilgen, şirketleri bünyesinde ambalajı dahil petrol türevi plastik içermeyen ekolojik oyun hamuru üretimi yaptıklarını da dile getirdi.

Yaptıkları oyun hamurunun tamamen gıda saflığında malzemelerden üretildiğini vurgulayan Bilgen, "Oyun hamurlarının en büyük sorunu çok kısa sürede kurumasıdır. Laboratuvarda geliştirdiğimiz özel bir formülle oyun hamurlarımız kolay kolay kurumuyor. Kuruduğu zaman elimizde yoğurdumuzda vücut ısısıyla tekrar hamurlaşabiliyor ve kullanılabiliyor. Zaten ekolojik olma özellikle bir tanesi uzun ömürlü olmasıdır, hemen atılmamasıdır. Hemen atılan şey zaten direkt doğaya zarar verir. İçeriğinde kimyasal madde içermiyor." diye konuştu.

Bilgen, ekolojik oyun hamurunda butik üretimde olduklarını ve bazı platformlarda toplu satış gerçekleştirdiklerini kaydetti.