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Mete Atatüre'nin ışık seviyesinin gürültü ölçümü deneyini başarıyla yaptığı çalışmanın güncel olduğu iddiası

Mete Atatüre'nin ışık seviyesinin gürültü ölçümü deneyini başarıyla yaptığı çalışmanın güncel olduğu iddiası

Teknoloji Haberleri

Cambiridge Üniversitesi'nde, kuantum fiziği üzerine çalışan Türk bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının ölçülmesi imkansız olarak kabul ettiği "ışık seviyesinin gürültü ölçümünü" başarıyla yaptığı çalışma sosyal medyaya damga vurmuştu. Genç bilim adamı, bu çalışmasının eski olduğunu ve çalışmanın Einstein'la ilgisinin olmadığını söyledi.

Cambiridge Üniversitesi'nde, kuantum fiziği üzerine çalışan genç Türk bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre'nin "ışık seviyesinin gürültü ölçümü" araştırmasınıngüncel olduğu ve Einstein'ın bu ölçüme "imkansız" dediği iddiası sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.

ÇALIŞMA 7 YIL ÖNCEYE AİT

Prof. Dr. Mete Atatüre, sosyal medya hesabından bu çalışmayı 7 yıl önce yaptığını söyledi. Ünlü bilim insanı çalışmanın yeniden gündeme geldiğine vurgu yaparak "Işık seviyesinin gürültü ölçümü deneyini" Einstein'ın "İmkansız" olarak gördüğü iddiasının da yanlış olduğunu dile getirdi.

Mete Atatüre'nin ışık seviyesinin gürültü ölçümü deneyini başarıyla yaptığı çalışmanın güncel olduğu iddiası

ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞ

Google'da yapılan arama sonuçlarına göre ise araştırmanın aynı başlıkla o dönemde haberlere konu olduğu görülüyor. Atatüre çalışmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmış: "Bu çok küçük ama çok temel üretim etkiyi gözlemlemek için önce atom yerine, nokta dediğimiz yarı-iletken nanomateryaller kullanılır. Işıkla etkileşimi tek bir atomdan 100 kat daha fazla olan bir 'süper atom' elde etmiş olduk. Yıllardır gözlenemeyen bus kullanımından net bir şekilde ortaya çıkardık. Yani, tam karanlıkta bile onun iddiası var olduğu kadar temel ağırlıkta, o karanlığa çok az miktarda eklediğimizde ispatlanabilir. Bu etkinin varolabildiğini test etmek 35 yıldır çok denenmesine karşı çıkmıştı. Bunun için ana anlatmak olarak, etkinin var olduğu ışık gibi bir şey için çok az olmasıydı."

Konuyla ilgili paylaşımlar;

Mete Atatüre'nin ışık seviyesinin gürültü ölçümü deneyini başarıyla yaptığı çalışmanın güncel olduğu iddiası

Mete Atatüre'nin ışık seviyesinin gürültü ölçümü deneyini başarıyla yaptığı çalışmanın güncel olduğu iddiası

Mete Atatüre'nin ışık seviyesinin gürültü ölçümü deneyini başarıyla yaptığı çalışmanın güncel olduğu iddiası

Doğruluk Kontrolü
"Mete Atatüre'nin ışık seviyesinin gürültü ölçümü deneyini başarıyla yaptığı çalışmanın güncel olduğu iddiası"
YANLIŞDOĞRU
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""Mete Atatüre'nin "ışık seviyesinin gürültülü ölçümü" araştırması 2015'e ait. Atatüre konunun Einstein ile ilgili olmadığını vurguladı.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Teknoloji

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