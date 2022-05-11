Metaverse'ün Gerçek Hayatla Uyumu

Günümüzde, metaverse'de arsa satın alanları duymuş, görmüşsünüzdür. Çeşitli sitelerin veya uygulamaların sunmuş olduğu " Metaverse'de Emlak" fırsatını hızlı bir biçimde değerlendirmek isteyenler arsa fiyatlarının ciddi oranda artmasına neden olmakla birlikte bu konudaki talebin de sunulan arza yetmeyeceği günbegün kendisini göstermektedir. Aslında bakarsanız, konumuz, Meta evreninde emlak arazisi üzerine değil. Sahip olduğunuz veya olacağınız "emlak arazisinin" gerçek hayatla olan uyumu üzerine konuşacağız bugün.

Yeni evlenmek üzere olan bir çift olduğunuzu düşünelim. Birlikte yaşayacağınız evin nasıl güzel olması hususunda birtakım görüş ayrılıkları yaşayacaksınız. Bej rengi koltuk takımı, kahverengi yatak odası takımı, perdeler, halılar, elektronik eşyalar ve daha adını sayamadığımız birçok unsur maddi ve manevi olarak sizi yoracaktır. Öncelikle, mağazalara gidip fiyat alacaksınız, farklı markaların elektronik eşyalarına bakacaksınız da bakacaksınız…

Bütün bunların hepsi evlilik öncesi çok ciddi yıpranmalara neden olmaktadır. Hatta bütün bu zahmeti çekmek istemeyenler için toplu ev takımları da tüketicilere sunulmaktadır.

Peki, ya bunların hepsini meta evreninde yapsanız, nasıl olurdu?

META EVREN SAYESİNDE

Evleneceğiniz kişi ile birlikte bir sandalyede veya kanepede oturup, meta evrenine bağlanmak için kullanılan gözlüklerinizi taktığınızı düşünelim. Evinize eşya alacaksınız ve yaşadığınız şehirde tüm mağazaları meta evreni üzerinden gezebileceksiniz. Gezdiğiniz mağazalarda evinize satın almak istediğiniz tüm eşyaları deneyimleyebileceksiniz. Hatta, kiralamış veya satın almış olduğunuz evin simülasyonunu oluşturup kendi zevkinize göre kurgulama imkanına sahip olabileceksiniz. Örneğin, salon için seçmiş olduğunuz koltuk takımını, mutfak için seçtiğiniz elektronik eşyaları, halılarınızı, perdelerinizi seçip yerleştirebileceksiniz. Seçmiş olduğunuz ürünlerin meta evreninde simülasyonunu canlı olarak görebilme ve değişiklik yapmak için opsiyonlarınızın olması sizleri mağaza gezmekten kurtaracaktır. Ödemeyi yine aynı ortamda yaptıktan birkaç gün sonra eşyalarınız evinize gelecek ve hayal ettiğiniz düzene meta evreni sayesinde ulaşabileceksiniz.

Bir başka örneğimizde ise bir iş insanı olduğunuzu düşünelim. Üretim yapan bir fabrika kurmak istiyorsunuz ancak ayıracak zamanınız son derece kısıtlı. İşte tam bu noktada meta evreni devreye girmektedir. Nasıl mı? Kuracağınız fabrikada, belirli makinelerin olması gerekmektedir. Örneğin, bir otomobil üreticisi olmak istiyorsunuz. Araç yapımında kullanılan hammaddeler, fabrikanın bir yerinden girecek ve üretim bandının sonunda nihai olarak otomobil elde edeceksiniz. Oldukça kapsamlı olan bu örnek için açıkçası benim de atladığım yerler olabilir.

Genel olarak, giren hammaddeleri işleyecek ve şekil verecek makineleri, montajda kullanılacak olan robotları, boyahaneyi gibi birçok bileşeni meta evreninde düzenleyebilirsiniz. Düzenleme yaparken maliyet ve zaman faktörünü de en verimli şekilde kullanıp yatırımınızı belirlenen sınırlar çerçevesinde yapabilirsiniz. Montaj hattında çalışacak olan mavi yaka personelinin el aletlerine uzanma mesafesi bile bugün şirketler tarafından en iyi hale getirilmeye çalışıldığı düşünülürse, meta evreninin bu konudaki yararı su götürmez bir gerçek olacaktır.

Yukarıda bahsetmiş olduklarım hakkında henüz bir girişim, şirket veya kuruluş mevcut değil. Şu anda mobilya mağazasını gezebileceğiniz, fabrika kurabileceğiniz ve evinize satın alacağınız gıda ürünlerini seçebileceğiniz bir ortamı meta evreninde bulamazsınız. Ancak ilerleyen zamanlarda yukarıda bahsettiğim tüm düşünceler gerçek olacaktır.

Belki de siz, artık bu yazıları meta evreninde okuyacaksınız.

Space Mag Türkiye / Teknoloji