Metaverse, Sağlık Sektörünü Baştan Yaratacak

Neredeyse her türlü alanda adını duymaya başladığımız ve teknoloji çağını yeni bir evrime hazırlayan metaverse kavramı günümüzde en çok yatırım yapılan alanlardan birisi olmaya başlamıştır. Teknoloji devlerinin milyar dolarlar harcadığı ve Facebook gibi bir şirketin aylar önce ismini tamamen değiştirip Meta olarak devam ettirmesine neden olan bir teknolojiden bahsediyoruz.

Kripto paralardan oyun sektörüne, eğitim sisteminden askeri teknolojilere kadar bir çok sektörde bu kavramın hakim olmaya başladığını rahatlıkla görebiliriz. Bahsettiğimiz tüm bu sektörlerin başında sağlık sektörü gelmektedir. Her yıl Dünya genelinde milyarlarca dolar yatırım yapılan sağlık sektörü de diğer sektörler gibi teknolojik gelişmelerden hızla etkilenmektedir. Özellikle son zamanların en çok yatırım yapılan alanlarından olan yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin de yardımıyla hastalık teşhislerinde ve tıp eğitimlerinde yüksek oranda başarı elde edilmiştir.

Araştırmalara göre, bir hastane her yıl ortalama 50 petabayt veri üretiyor ancak bu verilerin yüzde 97'si hiç kullanılmıyor. Yapay zeka algoritmaları bu boşa giden verileri uygun formatlara sokup analiz ederek teşhis ve tedavide yeni yöntemlerin ortaya çıkmasında da etkili oluyor. Eric Topol'un "Nature Medicine" dergisinde yayınlanan makalesine göre, gelecekte uzman doktorlardan ilkyardım görevlilerine dek sağlık sektöründeki herkes yapay zeka teknolojisini kullanacak.

Yapay zeka gibi günümüz teknolojilerinden bu kadar yoğun bir şekilde etkilenen sağlık sektörünün metaverse kavramından da etkilenmesi tabi ki kaçınılmazdır. Peki metaverse dediğimiz ve yeni bir internet çağı olarak tanımlanan bu kavram sağlık sektörünü tam olarak nasıl etkilemektedir? Metaverse sayesinde tıp öğrencilerinin daha etkili bir şekilde eğitim alması sağlanabilecek ve 5G teknolojisinin de yardımıyla çeşitli ameliyatlara fiziksel olarak o ortamda bulunmadan girilebilecek.

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Örneğin İstanbul'da bulunan bir doktor, Tokyo'da bulunan hastasını oraya gitmeden ameliyat edebilecek. 5G bağlantısı kullanılarak gerçekleştirilecek ameliyatlar ile gecikmesiz görüntü aktarımı sayesinde mesafeler aradan kalkıyor. Bu teknoloji sayesinde cerrahların operasyonları daha iyi takip etmeleri ve interaktif bilgi paylaşımı mümkün hale gelirken, bunun cerrahi eğitime katkısı çok büyük. Bu gibi teknolojilerin yardımıyla fiziksel kontrol gerektirmeyen durum ve hastalıklarda hastaneye gidilmeden doktorlarla görüşülebilecek.

Sağlık çalışanları bulaşma riski taşıyan COVID-19 gibi hastalıkların tanı ve tedavilerini Metaverse üzerinden risksiz şekilde gerçekleştirebilecek. Tıp eğitimindeki büyük sorunlardan biri olan kadavra ve vaka pratiği eksiklikleri, Metaverse'ün kuracağı sanal Dünya katkısı ile giderilebilecek. Öğrenciler sanal dünyada öğretmenlerinin gözetimi altında Metaverse'de kurulacak senaryolarla mesleki deneyim elde edebilecek.

Geçtiğimiz aylarda Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mürsel Haspulat ve tıp öğrencisi Funda Karagöz, sanal hasta üretip uzaktan ameliyat etti. Türk doktor ve tıp öğrencisinin büyük başarısı, Dünya'da ilk olma özelliğini taşıyor.

Amaçları sağlık alanında hatayı en aza indirmek ve tıp eğitiminin kalitesini artırmak. Sanal hastayı ameliyat etmek için internet bağlantısı, özel bir gözlük ve programa bağlanmak yeterli. Metaverse bu gibi teknolojilerin yardımıyla sağlık sektöründe yeni bir döneme geçilmesinin önünü açmış olacak. Böylece sağlık alanında maliyetler azaltılıp tıp öğrencilerinin kadavraya ihtiyaç duymadan tamamen hologram hastalar üzerinde çalışması sağlanacak.

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Space Mag Türkiye / Teknoloji