Metaverse platformu 'Turkishverse LAND' satışlarını başlattı

İSTANBUL, – Metaverse platformu The Sandbox, bugün Türkiye'de "LAND" satışlarına başladığını duyurdu. Platformun COO'su ve Kurucu Ortağı Sebastien Borget, "Turkishverse, bizim için özel bir anlam taşıyor. Türkiye'nin zengin kültürünü, tarihini ve markalarını dünya ile paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Animoca Brands'in bağlı kuruluşu ve önde gelen merkeziyetsiz sanal oyun dünyası The Sandbox, bugün Turkishverse ile Türkiye'de "LAND" satışlarına başladığını duyurdu. Satışlar için çekiliş süreci 23 Ağustos'ta başlarken seçilen kullanıcılar 31 Ağustos'ta özel LAND'lerini satın alma imkanını yakalayacak. Türkiye'ye 2022'nin Haziran ayında giriş yapmış ve Kasım 2022'de düzenlediği 'Geleceğe İz Bırak' etkinliği ile sinema, dizi ve oyun alanlarındaki iş ortaklıklarını içeren Turkishverse'ü duyurmuştu. Bu kapsamda dünyaca ünlü Türk dizileri ile markaları Turkishverse bünyesinde yerini almıştı.

"TÜRKİYE'NİN ZENGİN KÜLTÜRÜNÜ VE MARKALARINI DÜNYAYLA PAYLAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

The Sandbox COO'su ve Kurucu Ortağı Sebastien Borget, Türkiye'deki satışlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Turkishverse, bizim için özel bir anlam taşıyor. Türkiye'nin zengin kültürünü, tarihini ve markalarını dünya ile paylaşmayı hedefliyoruz. The Sandbox, yaratıcılara ve oyunculara kendi hikayelerini yaratmaları, oyunlarını paylaşmaları ve para kazanmaları için sonsuz olanaklar sunan bir platformdur. Ana hedefimiz ilk günden bu yana yaratıcılığı teşvik ederek dünyadaki markaları, kültürleri, deneyimler bir araya getirmek oldu. Şimdi de Turkishverse ile Türkiye'deki oyuncular ve yaratıcılarla birlikte ailemizi daha da büyüteceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKALARI ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL EDİLECEK

The Sandbox ülke müdürü Arslan Kiran ise "Türkiye'nin en değerli markalarını, sanatsal ve kültürel zenginliklerini uluslararası bir platformda temsil etme fırsatı sunan Turkishverse LAND satışları için çekiliş süreci 23 Ağustos tarihinde başlayacak ve seçilen kullanıcılar 31 Ağustos'ta özel LAND'lerini satın alma imkanını yakalayacak. Bu satış ile ünlü dizilerimizin, markalarımızın ve önemli kişiliklerimizin komşusu olma fırsatını yakalayacak, zengin içeriklerle kişiselleştirebildiğiniz avatarlarınızla kendi dijital mirasınızı oluşturarak hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından oyuncular ve yaratıcılar ile bir araya gelebileceksiniz. Güvenilirlik ve şeffaflık vazgeçilmez ilkelerimizin başında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

The Sandbox Turkishverse içindeki premium alanlarda, kullanıcılar, sürükleyici deneyimler ve çeşitli etkileşimli öğelerle titizlikle tasarlanmış sanal ortamların yanı sıra, özel avatar koleksiyonları için ön alım haklarına veya sevdikleri sanal komşularının air-drop ödüllerine sahip olabilecekler. Kullanıcılar, lüks sanal malikaneler, büyüleyici manzaralar, özel sosyal alanlar, eğlence mekanları ve yaratıcı tasarımlar için başkaca fırsatları bulabilecekler. Bu alanlar genellikle gelişmiş kişiselleştirme seçeneklerine, benzersiz varlıklara ve dünyaca ünlü simge yapılarla, popüler TV şovlara ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar benzer ilgi alanlarını paylaşan bölgenin en sevilen ünlüleri de dahil olmak üzere diğer kullanıcılarla bu alanlarda sosyal etkileşim potansiyeline sahip olacak.