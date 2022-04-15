Metaverse'de Koku Alabilecek Miyiz?

Duyularımız hayatımızda çok büyük bir yere sahiptir.

Onlar olmadan bir hayat düşünemiyoruz. 5 duyumuz arasında bir duyumuz var ki hayatımızdan keyif almamızda katkısı çok büyük; bu duyumuz koku alma duyusu.

Koku duyumuz hafızada çok önemli bir rol oynar, günlük duygularımızın da yüzde 75'ini etkilemektedir. Kokular, koku reseptörleri aracılığıyla limbik sistemdeki koku alma merkezine iletilirler.

Limbik sistemimiz, duygusal yaşamımızdan sorumludur, ayrıca hatıraların oluşumu ve onların otobiyografik bellekten geri getirilmesi ile çok bağlantılıdır. Koku alma sistemi beynimizde yer aldığından psikolojik durum, hafıza, stres ve odaklanma ile çok yakından ilişkilidir.

Toronto Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, kokuların tetiklediği hatıraların daha duygusal, daha açık ve daha yoğun olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu özelliklerinin yanı sıra koku alma duyumuz sayesinde nefis bir yemeği veya güzel kokulu bir çiçeği koklayarak anın tadını çıkarabiliyor, hayatımızı güzelleştirebiliyoruz.

OLMAZSA OLMAZ

Bu zamana kadar dijitale aktarılabilen duyularımız yalnızca görme ve işitme duyularıyla sınırlı kalmıştı.

Bir parfümün veya denizin kokusunu alabileceğimiz teknolojileri daha önce deneyimleyememiştik.

Son zamanlarda koku alma duyusunun dijital ortama aktarılması üzerine çalışmalar artmaya başladı. Essence Chip, Scentee, VR Sense, Malezyalı araştırmacıların geliştirdiği elektrik koku makinesi gibi kokunun dijital ortamla olan bağını artırmayı hedefleyen çalışmalar bulunuyor. Parfüm ve kahve şirketleri gibi birçok marka bu alandaki teknolojik gelişmeleri desteklemektedir. Henüz bakir olan bu alan, çok büyük ticari potansiyele sahip. Metaverse alanında en iyi olmak isteyen şirketlerin bu teknoloji üzerine büyük oranda yoğunlaşmalar gerekmekte.

İnsanların sanal dünyada daha gerçekçi deneyimler yaşayabilmesi hatta bilim-kurgu filmlerinde de bahsedildiği gibi insanların sanal bir dünyada yaşayabilmesi için koku duyusunun dijital aktarımının gerçekleşmesi olmazsa olmazlardan. Microsoft gibi büyük teknoloji şirketleri, bu alan üzerine çalışan başka şirketleri kendi bünyelerine katmayı planlıyor da olabilir ve bu çok olası bir senaryo.

2030'a kadar kokunun dijital ortamda iletilmesi konusunda çok büyük adımlar atılacağına inanıyorum. Görünen o ki gelecekte bizi bütün duyuların teknoloji ile birleştiği bir dünya bekliyor.

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Space Mag Türkiye / Teknoloji