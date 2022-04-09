Metaverse'de Alarm Kurmadan Çalışacaksınız!

Gece yatmadan önce sabah uyanmak için alarm kurmak ve kurduğunuz alarm saatinde uyanmak hangimiz için keyif verici bir aktivitedir?

Eğer işkolik değilseniz hiçbirimize haz verecek bir eylem değildir. Sevmediğimiz işi yapmak zorunda olmak ise tam bir çiledir. Bir sabah uyandınız ve telefonunuzdan o can sıkıcı ses gelmeye başlıyor. Telefonunuzu kaldırdınız ve saatin sabah 05: 30 olduğunu gördünüz.

Neler hissettiğinizi biliyorum. 06: 20'de sizi alacak servisiniz veya yetişmek zorunda olduğunuz toplu taşıma aracı için kalkmak, işinize gitmek zorundasınız. Peki, ya bunların hiçbirini yapmasaydınız, daha mutlu olur muydunuz?

Meta evreni hayatımıza girdi ve günlük yaşantımızda değişiklikler meydana getirmektedir. Bunlardan birisi de çalışma hayatı. Evet, meta evreninde çalışacaksınız. Hem de hiç alarm kurmadan! Tekrar rutin olarak uyguladığınız, o can sıkıcı sabah uyanmalara bir bakalım. Eğer meta evreninde çalışıyor olsaydınız tek yapmanız gereken gözlüğünüzü ve diğer aparatları takıp meta evrenine bağlanmak olacaktı.

İşte bu kadar basit!

Metaverse'de çalışma hayatı işte böyle olacak. Tabi tüm iş kollarında değil. Örneğin, sağlık sektöründe çalışıyorsanız bu meta evreni için geçerli olmayacaktır. Ancak bir makine sektöründe çalışıyorsanız, bu durum geçerli olabilir. Örneğin, fabrikalar için makine üreten bir şirkette çalışıyorsunuz.

Müşteriniz makineyi görmek istiyor. Bilgisayar üzerinden müşterinize fotoğraf atmanız ve "Bak, istediğin makine böyle olacak" demeniz, açıkçası yirmi yıl önce etkili bir yöntemdi. Bunun yerine, meta evreninde müşterinin istediği makineyi fabrika sahasında göstermek ayrı bir deneyim olacaktır. Düşünün, büyük bir makineyi gidip yerleştirmek inanılmaz maliyetler oluşturacaktır bir şirket için. Bunun yerine, artırılmış gerçekliği ve meta evrenini kullanarak, oturduğunuz yerden, müşterinizin fabrikasına kurmanız ve "Bak, istediğin makineyi, fabrikana bu şekilde kuracağım" demeniz, sıradan satış yöntemleri olan şirketler arasında fark oluşturacaktır.

Başka bir örnek ile devam edelim.

META'DA HUKUK?

Hukuk bürosunda avukat olarak çalışıyorsunuz. Çok fazla sayıda müvekkiliniz var ve zamanınızın hepsini onlara ayırırsanız gün içerisinde size bir şey kalmayacaktır. Zamanın size kalmaması belirli bir süreden sonra motivasyonunuzun düşmesine, konsantrasyonunuzun azalmasına, hayattan tat alamamanıza neden olur. İşte burada meta evreninin ayrıcalığı oldukça fazladır.

Düşünün, müvekkilinizin davasında savunma yapacaksınız. Mahkeme, meta evreninde kuruluyor ve davaya katılan herkes gözlük aracılığıyla mahkemeye bağlanıyor. Ayrıca, mahkeme bildiğiniz mahkemelerden değil. İsteyen herkesin katılım sağladığı (binlerce on binlerce kişiyi bulabilir) ve alınan karar herhangi bir ülkenin hukuk kurallarına göre işlemediği bir evrende gerçekleşiyor. Kararı veren otorite birçok bilgisayar tarafından denetleniyor ve sürekli kontrol ediliyor.

Böyle bir hukuk sisteminin olduğu bir evrende dava dosyaları, mahkemeye gitmek için harcanan süre vb. değişkenler harcanan zaman ve enerjiyi ciddi oranda kısaltır ve direkt sonuca ulaşılmasında yardımcı olur. İşte meta evreninin getireceği avantajlardan birisi de budur.

Evden çalışma modeli artık birçok firma tarafından kalıcı hale getirildi. Birçok iş kolu artık evden çalışan personelleriyle büyüyor ve gelişiyor. Meta evreniyle beraber artık birçok alanda yeni fırsatlar doğacak ve iş yaşantımız, çalışma hayatımız tamamıyla değişecektir. Burada sorulması gereken en önemli soru şudur:

Bu değişime hazır mısınız?

Space Mag Türkiye / Teknoloji