Meta, Yeni Akıllı Gözlüğü Ray-Ban Meta Smart Glasses'ı Tanıttı

Meta, bugün düzenlediği etkinlikte yeni teknolojilerini tanıttı. Ray-Ban Meta Smart Glasses, 12 megapiksel kamerası ve 32 GB depolama alanıyla dikkat çekiyor. Ayrıca beş adet dahili mikrofon ve yüksek ses veren hoparlörler de bulunuyor. Gözlüğün tasarımı da güncellendi ve ön siparişe açıldı.

Meta, bugün düzenlediği etkinlikte yeni teknolojilerini tanıttı. Burada özellikle Meta Quest 3 mixed realty gözlüğü öne çıktı. Fakat tanıtımın dikkatleri çeken ürünü, şirketin yeni akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta Smart Glasses oldu.

Ray-Ban Meta Smart Glasses neler sunuyor?

Yeni Ray-Ban Meta gözlüğünün en önemli özelliği, 12 megapiksel geniş açılı kamerası ve 32 GB depolama alanı. Bu sayede kullanıcılar, 1080p/60fps çözünürlükte videolar kaydedebiliyor ve Facebook veya Instagram'da doğrudan canlı yayın yapabiliyor.

Ayrıca gözlükte beş adet dahili mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, özellikle görüşmeler sırasında ses kalitesini artırmak için burun kısmında gizlenmiş bir alıcı da dahil olmak üzere, mekansal ses kaydedebiliyor. Ek olarak, yeni hoparlörler yüzde 50 daha yüksek ses veriyor. Üstelik çevredeki kişilerin ne dinlediğinizi duymasını engellemek için daha az gürültü yapıyor.

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Gözlüğü kontrol etmek için sesli komutlar da kullanabiliyorsunuz. Örneğin, bir canlı yayını başlatmak veya kişilere içerik göndermek için sesli komut verebiliyorsunuz. Meta, gözlüğün bu özelliğinin (AI yardımıyla) paylaşım yapmayı daha da kolaylaştırıp hızlandırabileceğini söylüyor.

Gözlüğün tasarımı da güncellendi ve daha ince saplarıyla daha şık bir tasarım sunuyor. Ayrıca büyüyen bir dokunmatik yüzeyle birlikte geliyor. Bu sayede müziği kontrol etmek, sesi ayarlamak ve fotoğraf veya video kaydetmek de kolaylaşıyor.

Ray-Ban Meta Smart Glasses, bugün itibariyle ABD'de ön siparişe açıldı. Gözlüğün fiyatı, 299 dolardan başlıyor ve polarize lensler için 329 dolara, geçiş lensler için ise 379 dolara çıkıyor. Resmi satışlar ise 17 Ekim'de başlayacak.