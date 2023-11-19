Meta, yapay zeka ekibini dağıtıyor

Teknoloji devi Meta, yapay zeka uygulamaları için uyguladığı prosedürü tamamıyla değiştirerek dikkat çekici bir karara imza attı. Şirket, aldığı bu kararla birlikte etik ilkeleri ikinci plana atmış olabilir. İşte detaylar

Meta, sorumlu yapay zeka ekibini dağıtıyor!

Meta, şirket içi politikalarında yaptığı bir değişiklikle birlikte yapay zeka teknolojileriyle ilişkili potansiyel zararları anlamak ve önlemek amacıyla faaliyet gösteren ekibini dağıtmaya karar verdi. Şirketin etik ilkeler üzerine yoğunlaşmış bu ekibi dağıtmış olması, izlenilen yeni misyonun bir sonucu olarak görülüyor. Üretken yapay zeka teknolojisine daha fazla önem vermeye başlayan şirket, attığı adımlarla birlikte bu ilkesini destekliyor.

Meta'nın almış olduğu kararı incelediğimizde, arka planda şubat ayında kurulan ve üretkenlik üzerine yoğunlaşmış olan yeni ekibine daha fazla kaynak ve istihdam sağlama amacının yer aldığını görebiliyoruz. Şirketin yeni hizmetler sunabilmek adına izlediği bu politika, teknolojik altyapısının gelişimi açısından son derece avantajlı olsa da birçok soru işaretini akıllara getiriyor.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'da beklenmedik karar! CEO kovuldu

Üretken yapay zeka odaklı çalışan ekibin ilk ürünlerini, şirketin Llama 2 isimli modeli ve fotoğraf gerçekçiliğinde görüntüler oluşturabilen Meta AI sohbet robotu ile birlikte görmüştük. Bu tarafa aktarılan kaynak ve çalışanlarla birlikte daha büyük çaplı ilerlemeler görmeyi bekleyebiliriz.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce şirketin etik yerine üretkenliğe yönelmiş olması, doğru bir adım mı? Bu adımın olumsuz etkilerini görür müyüz? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.