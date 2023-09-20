Meta, WhatsApp'ta ücretli doğrulama rozeti özelliğini genişletiyor

Meta, ücretli doğrulama rozeti özelliğini WhatsApp'a da getiriyor. İşletmeler artık mavi tik satın alarak özel özellikler ve destek alabilecek. Bu özellik sayesinde işletmeler daha görünür olacak ve erişimleri artacak.

Meta yine yaptı yapacağını. Ücretli doğrulama rozetini genişletme kararı aldı. Meta Verified, daha önce Facebook ve Instagram'daki bireysel içerik oluşturucuların kullanımına açıktı. Artık işletme hesapları da mavi tik alabilecek. İşletme doğrulaması özelliği sonunda WhatsApp'a da geliyor. Ayrıca Meta'nın WhatsApp'taki işletme hesapları için güzel haberleri var. İşte detaylar…

Ücretli doğrulama rozeti özelliği WhatsApp'a geliyor!

Meta ücretli doğrulama özelliğini yani bildiğimiz adıyla mavi tiki ilk kez mart ayında duyurdu. İlk olarak içerik oluşturucular için oluşturulan özellik yakın zamanda daha da genişleyecek. Artık Meta platformlarındaki işletmeler yakında özel özellikler ve destek almak için mavi tik satın alabilecek. Bu güzel haberi düzenlenen etkinlikte CEO Mark Zuckerberg verdi.

Şirket, doğrulama programını başlangıçta Facebook ve Instagram'da seçili coğrafyalardaki satıcılarla test ediyor. Ancak daha sonraki bir aşamada bunu WhatsApp'taki işletmelere de sunmayı planlıyor. İşletmeler Meta Verified aboneliği için Facebook sayfası veya Instagram hesabı başına ayda 21,99 dolar ödeyecek. Ayrıca her ikisi için de ayda toplam 34,99 dolar ödeyebiliyorlar. Ancak şirket, WhatsApp doğrulaması için fiyatlandırmayı açıklamadı.

Meta'dan WhatsApp için yeni karar!

İşletmeler de içerik oluşturucularla benzer özelliklere sahip olacak. Ücretli doğrulama özelliği sayesinde işletmeler Facebook ve Instagram aramalarında daha görünür olacak. Ayrıca daha iyi erişim ve kimliğe bürünme politikası yer alıyor. Meta içerik oluşturuculara sunduğu ücretli doğrulama rozeti yani mavi tikin aynısını işletmelere de sunacak. Teknik olarak baktığımızda içerik oluşturucular ile aralarında pek fark yok.

Zuckerberg, WhatsApp'taki işletmeleri de unutmadı. Şirket WhatsApp'ta işletmeler için bir program geliştiriyor. Bu özellik henüz test aşamasında olsa da bazı ayrıntıları paylaştı. Web araması yoluyla keşfedilebilen ve birden fazla çalışanın müşterilerle sohbet etmesine ve onlara yanıt vermesine olanak tanıyan bir açılış sayfası oluşturmasına imkan tanıyacak.

Ayrıca şirket, ticari hesaplar için doğrulama kilidi özelliğini daha fazla cihaz için genişletmeyi planlıyor. Bu sayede işletmelerin, müşteri sorgularını ve siparişlerini alması daha kolay hale gelecek.