Meta her gün yepyeni bir değişiklikle karşımıza çıkıyor. Daha dün kanal özelliği tüm dünyada kullanıma sunuldu. Bu özelliği sayesinde artık Instagram'a daha çok benziyor. Bu benzerlik akıllara başka sorular getirdi. Tıpkı diğer sosyal medya hesaplarında olduğu gibi reklam özelliği olacak mı? Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamasının reklam alıp almayacağı ise kurum içinde tartışmalara neden olmuştu. Meta ise bu konuda bir açıklama yaptı. İşte detaylar…

Meta, WhatsApp'a reklam özelliğini sunmayacak!

Yurtdışındaki bazı gazeteler WhatsApp'a reklam özelliği geleceğini iddia etmişti. Ancak Meta bunu keskin bir dille yalanladı. WhatsApp yaptığı açıklamada, bunun üzerinde test yapılmadığını belirtti. Ayrıca reklam özelliğiyle ilgili herhangi bir planın bulunmadığını söyledi.

Bu söylentiler de boş değil tabiki. Analistler WhatsApp'ın eninde sonunda reklam alacağını düşünüyor. Nitekim daha önce bunu getirmek istedi. Çünkü bu dev mesajlaşma uygulamasını dünya çapında 2 milyardan fazla insan kullanıyor. Ayrıca Meta, Instagram'ın reklam özelliği sayesinde para kazanma konusunda epey ilerleme kaydetti. Tüm uygulamalarını tek çatı altında toplamak isteyen Meta neden daha fazla kazanmak istemesin?

WhatsApp, tüm mesajlaşma uygulamalarının 'babası' olacak!

Ancak Meta şu ana kadar WhatsApp'a reklam gösterme fikrine direnmeye devam ediyor. Bunun yerine, tüccarlara yönelik farklı metotlar geliştirdi. WhatsApp Business belirli hizmetler için ödeme yapmayı gerektiriyor. Meta WhatsApp üzerinden bu şekilde para kazanıyor. WhatsApp Business aylık 200 bin kullanıcıya ulaştı.

Şubat ayında Meta WhatsApp Business'ı güncelledi. Fiyatlandırma ve mesajlaşma kategorisinde değişiklikler yaptı. Bu kategoriler arasında yardımcı program, kimlik doğrulama, pazarlama ve kullanıcı tarafından başlatılan hizmet görüşmeleri yer alıyor. Geçen yıl Zuckerberg, "WhatsApp'a tıkla" reklamlarının yıllık %80 büyümeyle 1,5 milyar dolarlık yıllık gelir oranına ulaştığını açıkladı. Şirket yakın zamanda satıcılar için kişiselleştirilmiş mesaj modelleri geliştirecek.

Hal böyle olunca olunca daha fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın reklam özelliği alması elbette Meta'ya daha fazla gelir getirecektir. Bu durum her ne kadar Zuckerberg'in iştahını kabartsa da şimdilik reklam özelliği şirketin planları arasında yok.