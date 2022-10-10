Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'nda ifade verecek!

Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarının çatı şirketi Meta, "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturmasında yarın Rekabet Kurulu'nun karşısına çıkıyor. Savunma, WhatsApp'ın kullanıcılarına zorunlu kıldığı veri paylaşma olayına ilişkin yapılacak.

Rekabet Kurumu, Ocak 2021'de "veri paylaşma zorunluluğu" hakkında Meta'ya soruşturma açmıştı

META Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, soruşturma kapsamında sözlü savunma yapmak için Rekabet Kurulu'nun karşısına çıkıyor. Rekabet Kurulu 11 Ocak 2021'de "veri paylaşma zorunluluğu" hakkında Meta hakkında resen soruşturma açmıştı.

Rekabet Kurulu, yarın 10: 30'da şirket yetkililerinin sözlü savunmalarını dinleyecek. Ek olarak soruşturma hakkında kararın açıklanmasının 15 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kurulun yarın görülecek toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

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sputniknews.com.tr'de yer alan habere göre yürütülen soruşturmada mevzubahis şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini, ihlal edip etmediği soruşturulacak. Öte yandan soruşturma süresince WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu.

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