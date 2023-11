Meta ve MediaTek, AR Akıllı Gözlükler İçin Ortaklık Kurdu

Meta'nın AR akıllı gözlükler için çabaladığını uzun zamandır biliyoruz. Ancak işleri ne kadar ciddiye aldığı hakkında çok da fazla fikir sahibi değildik. Bugün ise Meta, AR akıllı gözlüklerin gerçekte neler başarabileceğini görmek istiyor ve MediaTek ile kurulan yeni bir ortaklık, şirketin bu işi aslında ne kadar ciddiye aldığını kanıtlıyor.

MediaTek, Meta ortaklığı neler getirecek?

MediaTek'in 2023 zirvesi sırasında MediaTek yöneticisi Vince Hu, Meta ile Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinden sorumlu markanın artırılmış gerçeklik veya karma gerçeklik deneyimleri için daha yetenekli bir cihaz geliştirmesine olanak tanıyacak yeni bir ortaklığı resmen duyurdu.

MediaTek and @Meta are collaborating to accelerate the future of AR! MediaTek will be powering Meta's upcoming AR glasses to offer interactive computing experiences in a sleek form factor. Meta chose MediaTek's silicon for our expertise in optimizing power and performance. pic.twitter.com/FJIhvV4hQO — MediaTek (@MediaTek) November 16, 2023

Mevcut nesil gözlükler şu an piyasada bulunuyor. Ray-Ban Meta gözlükleri mesaj göndermek ve almak için bir kamera ve mikrofona sahip. Bununla birlikte, yeni nesil Meta akıllı gözlüklerin, sanal ve fiziksel dünyaları birleştirmek için kullanıcıların QR kodlarını taramasına, mesajları okumasına ve daha fazlasına olanak tanıyan yerleşik bir "vizör" ekranına sahip olması bekleniyor.

Bunu başarmak için birkaç şeyin değişmesi gerekiyor. AR gözlüklerin günlük kullanım için tasarlanması ve iyi görünen ancak aynı zamanda iyi bir deneyim sağlamak için yeterli teknolojiyi barındırabilen endüstriyel bir tasarıma sahip olacak şekilde optimize edilmesi gerekiyor. Mevcut haliyle, karma gerçeklik gözlükleri hantal ve geniş bir profil çiziyor.

Şirketler arasındaki yeni ortaklık, MediaTek'in AR kullanım durumları ve bu tarz gözlükler için özel olarak tasarlanmış özel silikonun Meta ile birlikte geliştirilmesine yardımcı olacağı anlamına geliyor. MediaTek, bir çift AR gözlüğünün çerçevesi gibi küçük parametrelere sığabilecek düşük güç tüketimli yani verimi yüksek, yüksek performanslı işlemciler geliştirme konusunda da bu yükü taşıyacak.

"Meta'dan MediaTek destekli AR gözlüklerin" gelecekte bir zamanda kesinlikle çıkacağı dışında yeni AR gözlükleri hakkında bir ayrıntı açıklanmadı. Önceki sızıntılar, yeni nesil vizörlü akıllı gözlüklerin 2025 yılında geleceğini ön görüyor.

