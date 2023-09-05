Meta ve LG, uygun fiyatlı bir karma gerçeklik gözlüğü geliştiriyor

Meta ve LG, uygun fiyatlı bir alternatif sunmak için bir araya gelerek Meta Quest 4 Pro karma gerçeklik gözlüğünü geliştirmeye başladı. Cihaz, Apple Vision Pro'ya rekabet edecek düşük bir fiyatla piyasaya sürülecek.

Bildiğiniz üzere Apple, bu yılın başlarında karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun tanıtımını gerçekleştirmişti. Büyük bir ilgiyle karşılanan cihaz, yüksek fiyatı sebebiyle birçok kişi için yalnızca bir 'hayal' niteliğinde idi. Bu duruma el atan Meta, teknoloji devi LG ile güçlerini birleştirerek uygun fiyatlı bir alternatif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

Meta, yeni gözlüğü için son derece iddialı!

Önemli bir işbirliğinin öncüsü olan Meta, LG ile birlikte yeni Meta Quest 4 Pro karma gerçeklik gözlüğünü geliştirmek için kolları sıvadı. İkili, model ismindeki 'pro' ifadesinden de anlaşılabileceği üzere üst düzey ve iddialı bir cihaz üzerinde çalışacak.

Cihazı Apple Vision Pro rekabetinde ön plana taşıyacak en temel etkenin maliyet olacağı, açıkça görülebiliyor. Öyle ki Meta Quest 4 Pro, 200 doların altında bir satış fiyatıyla maksimum düzeyde bir performans sergileyecek.

Meta, ilk olarak 2022 yılında karma gerçeklik dünyasına adım atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirket, geliştirdiği Quest Pro modeli ile birlikte sunduğu üstün özelliklerle sektöre başarılı bir şekilde giriş yapmıştı.

Apple Vision Pro da dedeye saygılı: Windows XP, Vision Pro ile geri dönüyor!

Eski modeliyle bile oldukça rekabetçi bir konumda olan şirketin yeni anlayışı ve işbirliğiyle neler yapabileceği, herkesçe ilgiyle takip ediliyor. Tahminlere göre 2025 yılına dek beklememiz gerekebilecek olan Quest 4 Pro modeliyle ilgili detaylar, zaman geçtikçe daha da netleşecektir.

Peki, sizler cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de 200 dolarlık satış fiyatı heyecan verici değil mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.