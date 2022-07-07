Meta ve Avrupa karşı karşıya: Facebook ve Instagram kapanabilir!

En popüler sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile karşı karşıya geldi. Öyle ki şirket, gizlilik düzenleyicisi kurum tarafından kıskaca alınmış durumda. Öte yandan olası sonuçların boyutları, pek iç açıcı görünmüyor.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu: "Meta, Avrupa'dan ABD'ye kullanıcı verilerini gönderiyor"

Eski adı Facebook olan Meta, birçok kez Avrupa ile karşı karşıya geldi. Son olarak İrlanda'nın gizlilik düzenleyicisi ile karşı karşıya gelen şirket, ağır ithamlar altında. Komisyon, Perşembe günü Avrupa'daki muadillerine Facebook'un sahibi Meta'nın Avrupa'dan ABD'ye kullanıcı verilerini göndermesini engelleyeceğini bildirdi.

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Bu durum, hem Meta için hem de platform kullanıcıları için ağır sonuçlar doğurabilir. Düzenlenen taslakta Meta'nın büyük miktarda veriyi ABD'ye aktarmasını engellemek için katı kararlar alınacağı belirtildi. Meta, böyle bir kararın Avrupa ulusal veri koruma düzenleyicileri grubu tarafından onaylanması halinde Facebook ve Instagram hizmetlerinin Avrupa'da engellenmesine yol açacağı konusunda uyardı ve ortak hareket etme vurgusunu yaptı. Bir Meta sözcüsü konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

Avrupa Veri Koruma Otoriteleri tarafından incelemeye tabi olan bu karar taslağı, çözülme sürecinde olan AB ve ABD yasaları arasındaki bir ihtilafla ilgilidir. Sınırlar arasında sürekli veri aktarımına izin verecek yeni yasal çerçeve ve bu çerçevenin aileleri, toplulukları ve ekonomileri birbirine bağlı tutmamıza izin vermesini bekliyoruz.

2020 yılında Avrupa Adalet Divanı, Gizlilik Kalkanı adlı AB ile ABD arasında yapılan veri akışı anlaşmasını iptal etmişti. İptal kararı için Meta ve diğer birçok ABD firmasının kişisel verileri ABD'ye aktarmak için kullanılması gerekçe gösterilmişti.

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