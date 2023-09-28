Meta Quest 3 Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı

Meta Quest 3, Apple Vision Pro rakibi olarak satışa sunuldu. Qualcomm işlemcisi ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken cihazın fiyatı da açıklandı.

Meta, sanal ve artırılmış gerçeklik endüstrisine dikkat çeken bir giriş yapıyor. Daha öncesinde hakkında pek çok söylenti çıkan Meta Quest 3 bugün dikkat çeken haberle gündemde yer almayı başardı. Meraklı bekleyişin ardından bugün, Apple Vision Pro rakibi Meta Quest 3 satışa çıktı. İşte özellikleri ve fiyatı!

Meta Quest 3 özellikleri ve fiyatı!

Meta, haziran ayında yaptığı bir duyuruda Meta Quest 3 üzerinde çalıştığını paylaştı. Bunun üzerine cihazla ilgili bazı bilgiler verdi. Bununla birlikte Meta'nın yeni bağımsız VR başlığı hakkında pek çok söylenti ortaya çıktı.

Tüm bu söylentilerin ve iddiaların üzerine Meta Quest 3 resmen satışa çıktı. Apple Vision Pro rakibi Quest 3, Qualcomm ile geliştirilen bir Snapdragon XR2 işlemciden gücünü alıyor. Bununla birlikte yeni yonga setinin bir önceki Quest 2 modelinin performansının iki katından daha fazlasını sunması bekleniyor.

Apple Vision Pro tüm iPhone uygulamalarına sahip olacak!

Öte yandan Meta, uzun süreli kullanım için ekranda da bazı değişiklikler yaptı. Böylelikle Quest 3, önceki modele göre yüzde 40 daha ince optiğe sahip olarak geliyor. Bu da daha hafif ve daha rahat bir gözlük kullanımı sağlayacak anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra şirket, Touch Plus adlı kontrolcüleri de yeniden tasarladı. El takibi teknolojisindeki bu ilerleme, dış halkaların kaldırılmasına izin veriyor. Bu sayede kontrolcüler kullanıcıların elinde daha az yer kaplayacak.

Quest 2'nin göz başına 1832×1920 pikseline kıyasla Quest 3, göz başına 2064×2208 piksel ekrana sahip. Ayrıca Meta, başlığa bir ayarlanabilirlik özelliği ekledi. Artık Quest 2'nin manuel lens ayarlaması yerine, başlığı takarken lensler arasındaki mesafeyi ayarlamanızı sağlayan bir odaklama tekerleği var.

Cihaz fiyat kısmında ise oldukça şaşırtıyor. Meta Quest 3'ün 128 GB'lık temel modeli 499 dolardan satışa çıkıyor. Cihazın 512 GB'lık modeli ise 649 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, siz Meta Quest 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!