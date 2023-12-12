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Meta Platform'un Threads uygulamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Rekabet Kurumu, Meta Platform Inc.'nin Threads uygulamasının kullanıcı tercihlerini sınırlayabileceği endişesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Threads üzerinden toplanan verilerin diğer Meta hizmetleriyle birleştirilmesi ve Instagram'daki deneyimlerin kişiselleştirip geliştirilmesiyle hizmetlerin güvenliğinin ve bütünlüğünün artırılması için Threads'teki verilerin de Instagram'a aktarılabilmesi, veri birleştirmeye yönelik rekabet karşıtı endişeleri gündeme getirmektedir." ifadesini kullandı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, "Meta Platforms Inc.'in, Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği" iddiası üzerine, Meta hakkında yürütülen ön araştırma neticesinde 23 Kasım'da soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Meta'nın Türkiye'de çeşitli pazarlarda faaliyet gösterdiği, Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi başlıca çevrim içi sosyal ağ hizmeti sunan uygulamalara sahip olduğu belirtilen açıklamada, Temmuz 2023'te piyasaya sürülen "Threads uygulamasına giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmasının zorunlu tutulduğu ve Threads hesabını silmek isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı" iddiasıyla ilgili endişelerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, bağlama uygulamasının ilgili kanunda "bir mal veya hizmetle birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasına ilişkin şartlar getirilmesi" olarak ifade edildiği bilgisi verilerek, "Meta'nın sektör dinamiklerinden farklı olarak Threads'i kullanmak için farklı bir hizmeti olan Instagram'a üye olmayı zorunlu tutması, kullanıcıların herhangi bir koşula bağlı olmaksızın istedikleri zaman uygulamadan çıkamaması ve uygulamadan çıkmak için Instagram uygulamasından vazgeçmek zorunda bırakılması birlikte düşünüldüğünde ilgili durumun kullanıcı tercihlerinin sınırlanmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Meta'nın, Instagram ürününü Threads'ten bağımsız olarak kullanıma sunabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Threads'in Instagram'dan bağımsız kullanıma sunulmaması, Instagram uygulamasının Türkiye'de yüzde 90'lara varan kullanım oranı bulunması dikkate alındığında, söz konusu uygulama neticesinde Meta'nın halihazırda hakim olduğu değerlendirilen ürün pazarındaki pazar gücünün korunması amacıyla rekabeti kısıtlayıcı etkilerin ortaya çıkması ihtimalini de beraberinde getirmektedir. Yürütülen ön araştırma kapsamında Instagram'dan bağımsız bir ürün/uygulama/hizmet olduğu değerlendirilen Threads üzerinden toplanan verilerin diğer Meta hizmetleriyle birleştirilmesi ve Instagram'daki deneyimlerin kişiselleştirip geliştirilmesiyle hizmetlerin güvenliğinin ve bütünlüğünün artırılması için Threads'teki verilerin de Instagram'a aktarılabilmesi, veri birleştirmeye yönelik rekabet karşıtı endişeleri gündeme getirmektedir. Soruşturma kapsamında, Meta'nın uygulamalarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği detaylı bir şekilde incelenecektir."

Kaynak: AA / Teknoloji

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