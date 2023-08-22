Meta, ofis çalışmalarında daha katı politika izleyecek

Teknoloji devi Meta 'nın CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlarına karşı uyguladığı politikalarda değişikliğe gidiyor. Şirket, ofis çalışmaları noktasında çok daha katı bir politika izleyecek. İşte detaylar

Meta, ofise dönüşe zorluyor!

2019 yılında karşı karşıya kaldığımız ve uzunca bir süre etkisini gördüğümüz Covid-19 pandemisi, iş dünyası da dahil olmak üzere modern yaşamın birçok normunu değiştirmişti. Meta, pandemi döneminde geçilen çalışma sistemini sonlandırarak eski standartlarına dönmeyi hedefliyor.

Aktarılan bilgilere göre Meta, ilerleyen süreçte her bir çalışanın haftanın en az 3 günü ofiste olmasını isteyecek. 5 Eylül'de uygulanmaya başlanacak olan bu kural, birim yöneticileri tarafından sıkı bir şekilde takip edilerek düzenli olarak raporlanacak.

Uzunca bir süredir uygulanmakta olan uzaktan çalışma modelinin apar topar iptal edilmesi, ne yazık ki çalışanlar için büyük bir dezavantaj niteliğinde. Söz konusu modele uygun bir şekilde farklı bir şehir, eyalet ve hatta ülkeye taşınan çalışanların hızlı bir şekilde ofise dönmeleri bekleniyor.

Elon Musk, Zuckerberg'e sert yanıt verdi!

Çalışanların karşılaşacağı tüm bu zorluklara rağmen Zuckerberg'in tutumu, son derece sert. Öyle ki, ofise geçiş kararını uygulamayan Meta çalışanları, işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Şirketin böylesine katı bir politika izliyor olması, son derece dikkat çekici.

Zuckerberg'in bu kararının arkasında, şirketin son dönemdeki başarısız tablosunun ve verimliliği arttırma gayesinin yattığı düşünülüyor. Peki, sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket attığı sert adımla birlikte verimliliğini üst seviyeye taşıyabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.