Meta'nın Threads Uygulaması Web Sürümüne Kavuşuyor

Meta'nın Twitter'a rakip olarak çıkardığı Threads, hızlı bir başlangıca rağmen kısa sürede popülerliğini yitirdi. Şimdi ise Threads, web sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Meta'nın Twitter'a (X) rakip olarak çıkardığı Threads, hızlı bir başlangıca rağmen kısa sürede popülerliğini yitirdi. Bunun en büyük nedeni olarak ise Threads'in Twitter'da sunulan birçok özellikten yoksun olmasını gösterebiliriz. Bu eksiklikleri göz önünde bulunduran Meta, yeni sosyal medya uygulamasını güncellemeye devam ediyor.

Threads sonunda web sürümüne merhaba diyor

Twitter'a karşı elini güçlendirmek isteyen Threads, bir süredir güncellemelerle karşımıza çıkıyor. Yeni sosyal medya uygulaması şimdi de önemli bir aşamayı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Son gelen bilgilere göre Threads artık web sürümüne de kavuşacak.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile daha iyi arama işlevine sahip bir web sürümününn sinyallerini vermişti. Threads'in tam bir sürümü şu anda yalnızca iOS ve Android üzerinde kullanılabiliyor. Platformun web sürümü ise şimdiye kadar sadece sınırlı kullanım çzellikleri sunuyordu.

Threads, yeni özelliğini tanıttı: Instagram ile etkileşim arttırılacak!

Web sürümü şu anda Threads için en çok istenen özellikler listesinin başında yer alıyor. Bilindiği gibi çoğu Twitter kullanıcısı, platformu tarayıcılar üzerinden de takip ediyor. Threads bu konuda ise şimdiye kadar önemli bir eksiklik yaşıyordu.

Ancak son gelişmelere göre Meta da bu konuda yakın zamanda önemli bir adım atabilir. Bu hafta içerisinde Meta'nın Threads uygulaması için bir web sürümünü kullanıma açması bekleniyor. Şirket böylece son dönemde oldukça azalan aktif kullanıcı sayısını artırma yönündeki adımlarına bir yenisini daha eklemiş olacak.

Threads, ilk haftada ulaştığı 100 milyon kullanıcı sayısı ile bir rekora imza atmış ancak uygulamanın popülerliği devam etmemişti. Şirket şimdi ise platforma eklediği yeni özellikler ile sosyal medya kullanıcılarını Threads uygulamasına çekme niyetinde. Peki siz Threads ve yakında çıkacak olan web sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.