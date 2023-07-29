Meta'nın Llama 2 Yapay Zekası Ücretsiz Olarak Kullanıma Açıldı

Meta'nın ChatGPT benzeri yapay zeka modeli Llama 2, ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Poe üzerinden Llama 2'nin nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Llama 2, geniş bir veri tabanına sahip olduğu için çeşitli konularda geniş cevaplar verebiliyor.

Meta'nın ChatGPT benzeri bir deneyim sunan Llama 2 yapay zekası geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. İlk aşamada sadece kayıtlı test kullanıcıları tarafından kullanılabilen üretken yapay zeka, yeni bir araç sayesinde ücretsiz olarak açıldı. İşte Poe üzerinden Llama 2 kullanma rehberi.

Bu araç ile Llama 2'yi ücretsiz deneyebilirsiniz

Reddit tarafından geliştirilen ve birçok sohbet botuna yer veren Poe artık Meta'nın yapay zeka modelini de destekliyor. Mevcut Llama 2 modelleri arasında Llama-2-70b, Llama-2-13b ve Llama-2-7b yer alıyor.

Yapay zeka modellerinin yanında yer alan ifadeler ne kadar veriyle eğitildiğini gösteriyor. Örneğin, Llama-2-70b modeli 70 milyar veri yardımıyla geliştirildi. Bu, sanattan spora kadar birçok alanda bilgiye sahip olduğunu ve kullanıcılara geniş cevaplar oluşturabileceği anlamına geliyor.

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Poe, "en yüksek kalitede yanıtları sağladığını" söyleyerek kullanıcılara Llama-2-70b modelinin tercih edilmesini öneriyor. Şirket, Llama 2'yi hem ücretsiz hem de iOS/Android/web üzerinden sunan tek platform olduğunu ifade etti.

ChatGPT ve Google'ın Bard'ı gibi modellerin aksine Poe; Llama 2, PaLM 2, GPT-3.5 Turbo, Claude ve daha fazlası gibi birçok üretken yapay zekaya erişim sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar kendi sohbet botlarını da yaratabiliyor.

Öte yandan Meta'nın Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, Llama 2'nin açık kaynaklı olmasına dikkat çekti. Üretken yapay zekanın sınırlı bir zekaya sahip olduğunu ve açık kaynak sayesinde hızla genişleyeceğine inandığını belirtti.

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