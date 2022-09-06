Meta'nın Creators of Tomorrow programı Türkiye'de!

Meta ilham veren içerik üreticilerin ön plana çıkartıldığı ve Türkiye'nin de dahil olduğu Creators of Tomorrow'un lansmanını gerçekleştirdi.

Meta, platformlarındaki içerik hareketlerine ilham veren içerik üreticilerin ön plana çıkartıldığı ve Türkiye'nin de dahil olduğu global bir program olan Creators of Tomorrow'un lansmanını gerçekleştirdi.

Program kapsamında seçilmiş olan içerik üreticileriyle önümüzdeki sene boyunca yakın bir şekilde çalışacağını duyuran Meta, bu içerik üreticilerinin hedef kitlelerini büyütmelerine, markalarını oluşturmalarına ve Meta teknolojilerini kullanarak yeni fikirlere ilham vermelerine yardımcı olacak.

Creators of Tomorrow'un lansmanı gerçekleştirildi

Creators of Tomorrow programı, Meta ürünlerini kullanarak tutkularını başarılı bir şekilde mesleğe dönüştüren ve kitlelerine ilham veren yerel yetenekleri ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Meta, bunu yaparken aynı zamanda içerik üreticilerine Metaverse'e giden yolda yeni teknolojileri benimsemeleri konusunda da destek olmak istiyor.

Meta, hayata geçen program çerçevesinde önümüzdeki aylarda seçilmiş olan içerik üreticilerinin yeteneklerini ön plana çıkaracak ve kariyerlerini geliştirmelerini sağlayacak yeni programlar ve deneyimler sunacak.

Facebook ve Instagram yeni ücretli özellikler kazanıyor!

Meta, Creators of Tomorrow programı için seçtiği içerik üreticilerini belirlerken çevrimiçi toplulukları arasında kullandıkları video ve Reels formatları, AR filtreleri, teknoloji ve etkileşimli eğlence konusundaki ilham verici çalışmalarını göz önünde bulundurduğunu açıkladı.

Metaverse evrimine giden yolda vazgeçilmez nitelikler olduğuna inanan Meta, bu doğrultuda Türkiye'den günümüzün öne çıkan içerik üreticileri olan Ecem Dilan Köse, Ahmet Rüstem Ekici, Emre Yusufi, Hakkı Alkan, Bünyamin Aydın, Berk Keklik, Meltem Şahin ve Öykü Yalçın ile birlikte çalışacak.