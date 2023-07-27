Çatı şirketi Meta, yapay zeka çalışmalarıyla sık sık karşımıza çıktı. Ancak şirketin metaverse adımları büyük paralar kaybetmesine de neden oldu. Bugün, mali durumuna dair açıklamalar yapan Meta, metaverse için ne kadar para harcadığını da söyledi. İşte Meta'nın metaverse için harcadığı miktar!

Çatı şirketi Meta, yapay zeka çalışmalarıyla sık sık karşımıza çıktı. Ancak şirketin metaverse adımları büyük paralar kaybetmesine de neden oldu. Bugün, mali durumuna dair açıklamalar yapan Meta, metaverse için ne kadar para harcadığını da söyledi. İşte Meta'nın metaverse için harcadığı miktar!

Meta, metaverse işi için 3,7 milyar dolar zarar etti

Önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Meta, bugün önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte ise şirket, 2023'ün ikinci çeyreği hakkında bazı açıklamalar yaptı. Ayrıca bu açıklamalar arasında Mark Zuckerberg'in metaverse hakkında yaptığı açıklama da dikkatleri çekti.

Meta, şirketin ismini değiştirdiğinde metaverse için "Reality Labs" adlı bir ekip oluşturdu. Bu ekip ise işin en başından itibaren metaverse için büyük paralar harcadı. Bu harcamalar ise zaman zaman şirket için olumsuz etki yarattı. Ancak Bugünkü açıklamalarla birlikte şirketin metaverse için para harcamaya devam edeceği anlaşılıyor.

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Meta tarafından bugün yapılan açıklamayla Reality Labs'in son çeyrekte 276 milyon dolar gelir sağladığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra tam olarak 3,7 milyar dolar zarar etti. Bu durumda dikkat çeken en önemli kısım ise ekibin gelirlerinin bir önceki çeyrek için açıklanan 339 milyon dolardan daha düşük olması.

Şirket bu durumdan olumsuz etkilenirken Mark Zuckerberg, 3,7 milyar dolarlık zararı kulak ardı etti. Araştırma şirketlerine göre ise Meta, metaverse işine ilk girdiği andan itibaren toplam 40 milyar dolardan fazla zarar etti. Zuckerberg ise bu zararın her geçen gün artacağını söylüyor.

Toplantıya uzaktan katılan Zuckerberg şu sözleri kullandı: "Bu çok uzun vadeli bir bahis. Girdiğim bahiste kazanacağımı size garanti edemem. Ancak dünyanın gittiği yönün metaverse olduğunu düşünüyorum." Ayrıca şirketin hisselerinde yüzde 7'ye varan bir artış oldu.

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