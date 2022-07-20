Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı!

Geçtiğimiz yıl şirket ismini Facebook'tan Meta Platforms'a çeviren Mark Zuckerberg, metaverse'e milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlıyor. Ancak yaklaşık 12 yaşındaki bir VR firması, Meta ismini patentlediğini iddia ederek Meta Platforms'a dava açtı.

Meta vs MetaX: İsim davası kafaları karıştırdı

MetaX LLC olarak 2010 yılında kurulan bir VR firması, Mark Zuckerberg'in isim ihlalinde bulunduğunu söyledi. Meta'ya dava açan bu küçük girişim, 2016'da ticari marka başvurusunda bulunduğunu ve 2020 yılında ise ismini tescil ettiğini söyledi.

MetaX kurucusu Justin Bolognino tarafından Twitter'da yapılan bazı açıklamalar, MetaX'in yeni karardan olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Birçok kişiye Facebook ile ilgilerinin olmadığını söylemek zorunda kalan Bolognino, Meta tarafından satın alınmadıklarını kanıtlamak için "kan, ter ve gözyaşı" döktüğünü söyledi.

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Dava dosyasına göre Justin Bolognino, Meta ile çok defa iletişime geçmek istedi. Facebook yöneticileriyle ilk olarak 2017 yılında konuştuğunu ve olası bir isim değişikliğinin "mümkün olmayacağına" ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Bunun üzerine Facebook yöneticilerinin şirketle ilgilendiğini ve ortak bir proje geliştirdiğini ortaya koydu. Facebook'un olası bir artırılmış gerçeklik ve yapay zeka projesi için iletişimi sürdürdüğünü belirtti, ancak bu projenin detayları paylaşılmadı.

Yine de Facebook'un yeniden markalaşma çabasına karşı gelemedi ve Mark Zuckerberg Meta Platforms'u resmen duyurdu. Sekiz ay boyunca tartıştıklarını söyleyen Bolognino, dava dosyasında maddi ve manevi tazminat istediğini açıkladı.

On October 28, 2021, Facebook seized our META mark and name, which we put our blood, sweat, and tears into building for over twelve years. Today, after eight months of trying to negotiate with Facebook in good faith to no avail, we were left with no cho… https://t.co/d9C9lUL6j9 pic.twitter.com/KEEMdCJh0C — ?? FOUNDER + CEO of META® (@jbolognino) July 19, 2022

MetaX ayrıca Mark Zuckerberg'in logosunun da hatalı olduğunu iddia etti. Bolognino, her iki şirketin de "M" harfine benzer logolar kullandığını belirtti.

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