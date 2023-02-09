Meta, Kahramanmaraş depremi için yapılan yardımları açıkladı!

Teknoloji devi Meta, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem için yapılan yardımları açıkladı.

Türkiye, 6 Şubat'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle ayağa kalktı. Bu sarsıntılar, merkezi Kahramanmaraş başta olmak üzere 10'dan fazla ilde yıkımlara neden oldu. Depremin hemen ardından birçok şirket, yaraların sarılması için destekte bulundu. Son olarak Meta da deprem için yapılan yardımları açıkladı.

Meta'dan Kahramanmaraş depremi için yardım!

Deprem için şu ana kadar Google'dan Amazon'a, Huawei'den TikTok'a kadar birçok şirket yardımda bulundu. Şimdi ise Meta, kısa süre önce resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı blog gönderisi ile Türkiye'de meydana gelen deprem için yapılan destekleri açıkladı.

Güvenlik Kontrolü ve Topluluk Yardımı Özelliği etkinleştirildi

Facebook'ta Güvenlik Kontrolü özelliği Türkiye ve Suriye'de etkin hale getirildi. Kullanıcılar, kendilerini güvende olarak işaretleyebilir, ayrıca arkadaş ve ailelerine iyi olduklarını bildirebilir. Şu ana kadar yüz binlerce kişi bu özelliği kullandı. Öte yandan insanların yardım istemeleri ve depremden etkilenenlere yardım etmek isteyenler için Topluluk Yardımı Özelliği de aktif edildi.

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Kan Bağışı Aracı güçlendirildi

Bağışçıların, yakınlarındaki destek gereken kan bağışı merkezlerini görebilmesini sağlayan Facebook'taki Kan Bağışı aracı için ülkemizin sivil toplum kuruluşu Türk Kızılay ile işbirliği yapılıyor.

AKUT için WhatsApp yardım hattı oluşturuldu

Meta, yanlış bilgilerin önüne geçmek ve doğru bilgilendirmelerin yapılabilmesi için AKUT ile bir işbirliği yaptı. Bu kapsamda kuruluş için bir WhatsApp bilgi/yardım hattı oluşturuldu. Destek veya bilgi almak için +905493014706 numaralı hatta WhatsApp üzerinden "Merhaba" yazmanız yeterli.

Data for Good

Meta, Data for Good kapsamında Dünya Gıda Programı gibi sivil toplum kuruluşlarına destek olmak için bağlantı verileri sağlıyor. Şirket, deprem bölgesinde görev alan kuruluşlar için de bu desteği sağlayacak. Data for Good, kriz raporları ve afet haritaları oluşturmak için de kullanılıyor.

Ülkemizdeki yardım kuruluşlarına maddi bağış

Meta, Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destekte bulunmak için 550 bin dolarlık bir bağış yaptı. Nakit ve reklam kredisi olarak yapılan bu bağış, Türk Kızılay, AHBAP ve AKUT gibi kuruluşlarının desteklenmesi ve bağış kampanyalarının daha fazla kişiye ulaşması için yardımcı olacak.

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